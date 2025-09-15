lunes 15 de septiembre 2025

Eterno

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

El ex jugador de hockey campeón del mundo será por siempre recordado y ocupará un lugar en su segunda casa del Concepción Patín Club. Una ceremonia emotiva para recordarlo, una placa en el pasillo y la tribuna qué llevara a partir de ahora su nombre.

Por Antonella Letizia
Concepción Patín Club siempre será la casa de Mario Agüero. El ex jugador de hockey sobre patines y campeón del mundo con la Selección Argentina, ya tiene su lugarcito en la institución de calle Paraguay y Chile. Su familia decidió guardar sus cenizas en el jardín, donde se formó, hizo amigos y triunfó.

La ceremonia arrancó a las 20hs y contó con la presencia de su esposa Roxana Chiappini, parte su familia, amigos y viejas glorias, que se animaron a expresar unas palabras sobre el "Gordo Agüero".

"Lo más importante es el legado que nos dejó. Muy poca gente ha sido un fanático e hincha de Concepción a tal punto de que él quiere seguir estando acá con sus restos. No sabía que este había sido su deseo y es muy valorable, e incluso hoy no nos deja de sorprender", comentó un ex jugador.

Luego de eso, Roxana depositó sus restos en el jardín del club y ese momento se envolvió en un sentido aplauso en homenaje. Dirigentes del CPC, también decidieron poner una plaqueta con su nombre en el pasillo y nombrar Mario Agüero a la popular del estadio.

En fotos: el emocionante homenaje a Mario Agüero en la cancha de Concepción

