Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Concepción Patín Club siempre será la casa de Mario Agüero . El ex jugador de hockey sobre patines y campeón del mundo con la Selección Argentina, ya tiene su lugarcito en la institución de calle Paraguay y Chile. Su familia decidió guardar sus cenizas en el jardín, donde se formó, hizo amigos y triunfó.

La ceremonia arrancó a las 20hs y contó con la presencia de su esposa Roxana Chiappini, parte su familia, amigos y viejas glorias, que se animaron a expresar unas palabras sobre el "Gordo Agüero".

"Lo más importante es el legado que nos dejó. Muy poca gente ha sido un fanático e hincha de Concepción a tal punto de que él quiere seguir estando acá con sus restos. No sabía que este había sido su deseo y es muy valorable, e incluso hoy no nos deja de sorprender", comentó un ex jugador.

Luego de eso, Roxana depositó sus restos en el jardín del club y ese momento se envolvió en un sentido aplauso en homenaje. Dirigentes del CPC, también decidieron poner una plaqueta con su nombre en el pasillo y nombrar Mario Agüero a la popular del estadio.

