Volvió a subir la nafta en San Juan: es el segundo incremento en septiembre

El precio de los combustibles volvió a experimentar un aumento en San Juan. Según informó Miguel Caruso, referente de la Cámara de Expendedores de Combustible (CECA), en las últimas horas se registró un ajuste promedio del 2%, vinculado principalmente al encarecimiento de los biocombustibles y a la devaluación del peso frente al dólar, que este lunes registró un incremento de $15, equivalente al 1%.

Con esta suba, el litro de Nafta Súper alcanza aproximadamente los $1.415 en la provincia. Se trata del segundo incremento registrado en septiembre: a comienzos de mes, el combustible había registrado aumentos que, en algunos casos, alcanzaron hasta el 20%.

En aquel entonces, en YPF, la petrolera de bandera, los aumentos fueron más moderados. La Nafta Súper pasó de $1.331 a $1.405 (5,5%), la Infinia Nafta de $1.559 a $1.646 (5,5%), la Infinia Diesel de $1.523 a $1.590 (4,5%) y el Diesel 500 de $1.354 a $1.413 (4,4%).

En la estación Shell de Ignacio de la Roza y Lateral de Circunvalación, los ajustes fueron más pronunciados. La Nafta Súper subió de $1.409 a $1.676 (19%) y el GNC pasó de $594 a $715 (20%). El resto de los combustibles registró incrementos menores: V-Power Nafta, de $1.692 a $1.747 (2,9%); Evalux Diesel, de $1.450 a $1.499 (3,3%); y V-Power Diesel, de $1.661 a $1.733 (4,3%).

Por su parte, en la estación Axion de Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, la Nafta Súper aumentó de $1.362 a $1.429 (5%), Quantium Nafta de $1.649 a $1.721 (4,3%), Diesel X10 de $1.457 a $1.528 (4,9%) y Quantium Diesel X10 de $1.615 a $1.693 (4,8%). El GNC se mantuvo sin cambios en $593.

De esta manera, a todos los precios detallados anteriormente, habría que sumarle el 2% que aumentó en las últimas horas.