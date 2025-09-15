lunes 15 de septiembre 2025

Clima

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada algo ventosa, con temperaturas que subirán durante la tarde y cielo parcialmente nublado. Mirá los detalles para planificar el día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes 16 de septiembre San Juan experimentará un aumento gradual de la temperatura, con mínimas frescas por la mañana y máximas agradables por la tarde, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 11° y la máxima llegará a los 29° durante la tarde. El amanecer brindará un ambiente templado que irá tornándose cálido conforme avance la jornada, alcanzando su punto más alto hacia media tarde.

El cielo alternará entre momentos despejados y nubes dispersas, sin indicios de lluvias, lo que permite pensar en una jornada seca. El viento se hará presente con intensidad moderada, proveniente en gran parte del día del norte, lo que acentuará la sensación de calidez especialmente en la tarde. Hacia la noche se espera que los vientos roten levemente, oscurezca el cielo parcialmente y las temperaturas bajen, aunque se mantengan amplias las diferencias térmicas que caracterizan estos primeros días de primavera.

La humedad se mantendrá en niveles moderados durante la mañana, aumentando un poco más en la sesión nocturna, cuando el calor acumulado durante la tarde vaya disipándose. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre con cierta previsión de abrigo para las primeras y últimas horas, cuando el frescor se hace notar.

