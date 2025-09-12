viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con entrada gratuita

Domingo sanjuanino en familia: más de 100 emprendedores ofrecerán sus artesanías en una feria

La actividad tendrá un doble propósito, ofrecer la posibilidad de disfrutar y comprar en familia y ayudar a la Fundación Conin.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene una feria con perfil solidario para toda la familia este domingo.

Se viene una feria con perfil solidario para toda la familia este domingo.

Este domingo, en los jardines del Auditorio Juan Victoria se realizará una nueva edición a la feria de emprendedores, esta vez, a beneficio de la Institución Conin. El evento tendrá entrada gratuita y contará con la participación de un centenar de artesanos.

Lee además
¿vuelve el frio? asi estara el tiempo este domingo en san juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Se viene un fin de semana con diferentes condiciones del tiempo en San Juan.
Pronóstico

El termómetro tambalea este fin de semana: calor, alerta de Zonda y ¿descenso de temperatura?

En los jardines del Auditorio Juan Victoria, este domingo, se realizará una nueva edición de la feria El Paseito. La tradicional feria se prepara para la llegada de la primavera y, además, convoca a los visitantes a colaborar con alimentos a beneficio de Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil).

Más de 100 emprendedores locales presentarán sus productos, elaborados con dedicación y calidad, mientras que un variado patio gastronómico ofrecerá delicias para todos los gustos. La jornada estará acompañada de música funcional que dará el marco perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

El Paseito es mucho más que un espacio de exhibición y ventas: desde sus inicios se distingue por su compromiso solidario. En esta edición, la feria convoca a los visitantes a colaborar con la donación de leche en polvo, que será destinada a la Institución Conin, reconocida por su tarea en la lucha contra la desnutrición infantil.

El encuentro será de 17 a 21.30, con entrada libre y gratuita.

Temas
Seguí leyendo

¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan.
Pronóstico

¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.
En Capital

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento