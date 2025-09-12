Domingo sanjuanino en familia: más de 100 emprendedores ofrecerán sus artesanías en una feria

Se viene una feria con perfil solidario para toda la familia este domingo.

Este domingo, en los jardines del Auditorio Juan Victoria se realizará una nueva edición a la feria de emprendedores, esta vez, a beneficio de la Institución Conin. El evento tendrá entrada gratuita y contará con la participación de un centenar de artesanos.

En los jardines del Auditorio Juan Victoria, este domingo, se realizará una nueva edición de la feria El Paseito. La tradicional feria se prepara para la llegada de la primavera y, además, convoca a los visitantes a colaborar con alimentos a beneficio de Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil).

Más de 100 emprendedores locales presentarán sus productos, elaborados con dedicación y calidad, mientras que un variado patio gastronómico ofrecerá delicias para todos los gustos. La jornada estará acompañada de música funcional que dará el marco perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

El Paseito es mucho más que un espacio de exhibición y ventas: desde sus inicios se distingue por su compromiso solidario. En esta edición, la feria convoca a los visitantes a colaborar con la donación de leche en polvo, que será destinada a la Institución Conin, reconocida por su tarea en la lucha contra la desnutrición infantil.

El encuentro será de 17 a 21.30, con entrada libre y gratuita.