jueves 11 de septiembre 2025

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Según expertos, este objeto es un indicador clave en casos de engaño, más efectivos que revisar chats o llamadas.

Por María Morá
La investigación analizó más de 1.500 casos y concluyó que los cambios en el uso del vehículo suelen ser una de las señales más comunes ante una posible traición. Inconsistencias en el kilometraje, tickets de estacionamiento desconocidos o incluso olores extraños en el interior del auto resultaron ser pistas más frecuentes y reveladoras que un chat oculto.

El objeto que delata una infidelidad más que el celular

La psicóloga y terapeuta de parejas Marina Díaz explicó que esto ocurre porque las personas suelen cuidar más lo que escriben o comparten en el celular, pero descuidan detalles logísticos. “Las llaves del auto y todo lo que rodea a su uso pueden exponer incoherencias difíciles de justificar. Es más sencillo borrar un mensaje que explicar 40 kilómetros extra en un recorrido”, señaló.

El informe también destaca que otros elementos vinculados al vehículo pueden actuar como “pruebas silenciosas”: recibos de peajes, fragmentos de conversaciones en el manos libres, restos de maquillaje o perfume en los asientos, entre otros.

De todos modos, los especialistas advierten que las llaves del auto no constituyen una prueba definitiva. Recomiendan observar cambios de rutina, actitudes evasivas y, sobre todo, la calidad de la comunicación en la pareja. En muchos de los casos analizados, los detalles inadvertidos, como un ticket olvidado en la guantera, terminaron revelando más que cualquier dispositivo móvil.

En conclusión, aunque el celular sigue siendo el primer objeto bajo sospecha, los expertos aseguran que los hábitos diarios y las llaves del auto pueden convertirse en el verdadero oráculo de la fidelidad.

