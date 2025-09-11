Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

En el universo de las creencias populares, existen rituales y costumbres que muchas personas practican para atraer buenas energías y transformar su vida cotidiana. Uno de los más conocidos es encender una vela violeta los días jueves, un gesto sencillo que, según la tradición, está lleno de simbolismo espiritual.

Tiempo de cocinar Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

¿Lo sabías? El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Más allá de su aspecto decorativo, prender una vela violeta se considera un acto de limpieza energética capaz de neutralizar lo negativo, abrir caminos y favorecer la transformación personal.

Para qué sirve el ritual de la vela violeta

El color violeta está estrechamente vinculado con la espiritualidad, la protección y la renovación, por lo que este ritual es elegido por quienes buscan alejar malas vibras y superar bloqueos emocionales.

image Ritual de vela violeta para atraer cosas buenas

El jueves es el día señalado porque representa prosperidad, expansión y nuevos comienzos. Se cree que en esta jornada resulta más efectivo pedir deseos, agradecer o realizar prácticas de conexión espiritual.

Cómo realizar el ritual de la vela violeta

Al encender la vela, formulá una intención clara: puede ser un pedido de protección, un agradecimiento o una meta personal.

Podés acompañar el momento con una oración, una afirmación positiva o una breve meditación.

Lo más recomendable es prender la vela el jueves por la tarde o al anochecer, para cerrar el día con calma y esperanza.

Este ritual no solo funciona como una práctica espiritual, sino también como un espacio de paz interior, confianza y bienestar emocional.