jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Descubrí el significado de la vela violeta y por qué encenderla cada jueves puede ayudarte a atraer protección, paz y prosperidad.

Por María Morá
Ritual de la vela violeta

Ritual de la vela violeta

Lee además
El objeto por excelencia para descubrir una infidelidad 
¿Lo sabías?

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad
Cómo preparar un delicioso budín de naranja
Tiempo de cocinar

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Más allá de su aspecto decorativo, prender una vela violeta se considera un acto de limpieza energética capaz de neutralizar lo negativo, abrir caminos y favorecer la transformación personal.

Para qué sirve el ritual de la vela violeta

El color violeta está estrechamente vinculado con la espiritualidad, la protección y la renovación, por lo que este ritual es elegido por quienes buscan alejar malas vibras y superar bloqueos emocionales.

image
Ritual de vela violeta para atraer cosas buenas

Ritual de vela violeta para atraer cosas buenas

El jueves es el día señalado porque representa prosperidad, expansión y nuevos comienzos. Se cree que en esta jornada resulta más efectivo pedir deseos, agradecer o realizar prácticas de conexión espiritual.

Cómo realizar el ritual de la vela violeta

  • Al encender la vela, formulá una intención clara: puede ser un pedido de protección, un agradecimiento o una meta personal.

  • Podés acompañar el momento con una oración, una afirmación positiva o una breve meditación.

  • Lo más recomendable es prender la vela el jueves por la tarde o al anochecer, para cerrar el día con calma y esperanza.

Este ritual no solo funciona como una práctica espiritual, sino también como un espacio de paz interior, confianza y bienestar emocional.

Temas
Seguí leyendo

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Este miércoles, vecinos de Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían tener problemas con el agua

San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo preparar un delicioso budín de naranja
Tiempo de cocinar

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Por María Morá

Las Más Leídas

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla
Información útil

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Te Puede Interesar

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

El Colegio Fray Mamerto Esquiú hizo un ensayo de simulacro de sismo, previo al evento que se realizará en todas las escuelas de la provincia.
Prevención

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Jaime Muñoz pasó una nueva etapa en La Voz Argentina. video
San Juan sigue presente

Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan