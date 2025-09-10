miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa País

San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo

No hay margen de error. San Juan tendrá un solo color y será el de la Liga Albardón-Angaco, cuando esta tarde reciba a Alvear de Mendoza, buscando meterse en la fase final de la Copa País. El detalle del partido.

Por Antonella Letizia
San Juan-Mendoza van por la Zona Cuyo en la Copa País.&nbsp;

San Juan-Mendoza van por la Zona Cuyo en la Copa País. 

Es hoy. La Liga de Albardón-Angaco se pone la bandera de San Juan y salta a la cancha para hacer historia en la Copa País. Después de un exitoso camino en el largo campeonato, logró codearse con los favoritos y esta tarde no hay excusas: un solo partido y pasaje a la próxima ronda de la competencia federal. Entradas y el detalle del partido que unirá todas las banderas de la provincia.

Lee además
copa pais: la liga albardon-angaco saco un empate en mendoza y ahora va por la gloria en san juan
Fútbol

Copa País: la Liga Albardón-Angaco sacó un empate en Mendoza y ahora va por la gloria en San Juan
San Juan enfrentará a Mendoza en la final de la Copa País. 
Todos a la cancha

Copa País: los sanjuaninos piden el aguante de la provincia para la final contra Mendoza

El duelo de vuelta (en la ida empataron 0-0) será frente a la Liga de Alvear de Mendoza, en el Polideportivo de Albardón desde las 16.30hs. La ilusión está latente y el hambre de hacer historia los mantiene aferrados: "La gente está ansiosa y tratar de pasar sería algo histórico para nosotros", comentó Ricardo Molina, el entrenador del equipo, a Tiempo de San Juan.

image

Para este enfrentamiento tan importante y significativo, piden el aguante de la provincia: el valor de las entradas tendrá un costo general de 5 mil pesos y para algunos hinchas, jugadores de inferiores y escuelita tendrán el acceso gratis al estadio.

"Los hinchas que lleven un instrumento musical y los chicos de escuelita de hasta 15 años que lleven camiseta de su club, ingresarán gratis", escribieron en el posteo de la Liga Albardón-Angaco en la antesala al duelo de este jueves.

El DT aseguró que el mata mata con Mendoza será picante y con mucho folcklore: "Va a ser duro. Cuando jugamos en Mendoza la cancha estaba llena y nos puteaban de todos lados. Más allá de que se dio un partido tranquilo, la gente te hizo sentir la localía y eso va a pasar acá también".

Tenemos fe, ganas y el deseo de seguir está Tenemos fe, ganas y el deseo de seguir está

image

El ganador de esta llave, no solo se quedará con la corona de Cuyo, sino que conseguirá acceder a la próxima ronda donde se medirá con otra liga de Buenos Aires. El sueño está y hoy puede ser un gran paso.

La palabra del capitán, Ema Castillo:

Embed - Ema Castillo - Capitán de la Liga Albardón Angaco
Temas
Seguí leyendo

Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina

Seminario y concierto en San Juan: la maestra Beatrice Berthold llega con el ciclo "El Legado del Piano"

Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.
Este miércoles

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no