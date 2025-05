Fue gloria de Desamparados y ahora se pone el buzo de DT para dirigir la Selección de Albardón-Angaco en la Copa País

FB_IMG_1748175916518.jpg

El ex futbolista es símbolo del club Víbora. Hizo escuelita, se formó en las inferiores y llegó al primer equipo para conseguir grandes cosas con la camiseta de sus amores.

Molina, le contó a Tiempo de San Juan que tuvo dos momentos importantes con la camiseta puyutana y que sin duda marcaron un antes y un después: el ascenso al Federal A en el '96 y cuando fue 'guerrero' en una época en la que el equipo estaba hundido en la B Local sanjuanina.

"Me llegaron un montón de ofertas al final del campeonato, pero yo no quería irme. Por amor a estos colores me quedé a pelear para salir de ese lugar", recordó el ex jugador.

Su vínculo con el fútbol no terminó cuando le puso punto final a su carrera. Molina siguió atado a Desamparados y empezó a aportarle desde la formación y hoy es el DT y seleccionador sub 17 en las inferiores.

¿Cómo se dio el llegar a dirigir la Selección de Albardón-Angaco en la Copa País?

"En el 2000 fui jugador de Sport Argentino de Albardón y en mi estadía logramos un campeonato. Después, ese granito de arena me sirvió para ser DT. Con el paso del tiempo y por lo que yo le aporté al club, me llamaron para agarrar esta Selección", aseguró Ricardo.

"Es un desafío muy lindo, serio e interesante que me propuso la liga y quiero dejar lo mas alto posible la Liga de Albardón".

¿Qué es la Copa Pais?:

La Copa País, impulsada por el Consejo Federal, dará inicio el 4 de junio con la participación de 77 selecciones representativas de diferentes puntos del país.

El campeonato se inspira en la histórica Copa Presidente de la Nación, popular durante las décadas del ’30 y ’40. La estructura se compone de tres instancias: Clasificatoria, Regional y Final, con un formato que permite a los equipos de distintas provincias medirse en igualdad de condiciones.

El sistema de competición incluye zonas regionales con entre dos y cuatro equipos, dependiendo de la cantidad de ligas activas en cada jurisdicción. Cada provincia tendrá un representante en la Etapa Regional, salvo el AMBA que contará con dos.

El campeón de la competencia se clasificará automáticamente a la próxima Copa Argentina, sumando un importante incentivo deportivo. Para conformar los planteles, cada selección podrá inscribir hasta 35 jugadores, con la condición de incluir al menos diez nacidos en 2008. También habrá cupo de tres extranjeros por equipo.