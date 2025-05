En San Juan el orreguismo busca crear "Un día por Francisco", distinto al homenaje nacional: ¿cómo es?

Cuando apenas pasó un mes, la figura del Papa Francisco generó la necesidad de honrarlo en su país de origen y San Juan no es la excepción. No obstante, mientras en el Congreso Nacional buscan que el 21 de abril, fecha de la muerte de Jorge Bergoglio , sea declarada feriado, en la provincia la diputada orreguista María Rita Lascano presentó una iniciativa para que se conmemore cada año en esa fecha "Un día por Francisco", una jornada de activa de reflexión, sin que sea feriado o asueto.

image.png El último día del Papa Francisco fue el domingo 20 de abril, Domingo de Resurrección, antes de su fallecimiento el lunes 21 de abril (Foto: REUTERS/Yara Nardi).

De acuerdo a lo que explicó la diputada, "este proyecto busca esencialmente que en las escuelas se puedan hacer actividades solidarias, campañas. Muchas escuelas lo hacen en días o en tiempos diferentes. Que ese día lo puedan ocupar para ese tipo de actividades o jornadas de reflexión respecto de los valores, más allá del credo. Y que sea el Ministerio de Educación, por supuesto, la Autoridad de Aplicación. Además, que se incorpore en las efemérides escolares, del calendario escolar, porque me parece que como argentinos no podemos soslayar su paso por el mundo".

A fines de abril, apenas se dio la conmoción mundial por el fallecimiento del Sumo Pontífice, en su tierra natal pudo unir en un mismo pensamiento a sectores políticos totalmente opuestos. Fue cuando en la Cámara de Diputados de la Nación presentaron un proyecto de ley para crear un nuevo feriado inamovible el 21 de abril, por la muerte del papa Francisco. La idea es impulsada por el bloque de Unión por la Patria, Mónica Macha de Nacional y Popular y Marcela Pagano de La Libertad Avanza.

En cambio, para la legisladora sanjuanina la idea del "no feriado" tiene que ver con conmemorar a este argentino tan importante de una manera diferente a la que veníamos nosotros celebrando nuestros próceres, que es con feriado y que hoy hay mucha gente que le interesa. De hecho, el presidente actual ha sostenido muchos feriados con fines turísticos pero la gran mayoría de la población entiende que no debemos tener tantos feriados. Entonces la idea no es tener un feriado, la idea es que ese día hacer algo, hacer algo con los valores que él nos transmite".

Destacó que "más allá de que tenemos figuras, nosotros a lo mejor en el ámbito deportivo que son más populares, creo que la figura de él está asociada a valores que tenemos que rescatar y principalmente mostrando que se puede hacer algo diferente y no un feriado en el que cada uno se queda en su casa y se olvida del Papa Francisco".

El homenaje, que actualmente está en estudio en la Legislatura de San Juan en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura, resalta sobre Bergoglio que "su legado va más allá de lo católico, más allá de la representación que él tenía, que ha trascendido otras religiones, creo que los valores que representa el Papa Francisco y que él representó en su vida y en su papado especialmente, no solo lo hace el argentino más importante de la historia, por su nivel de trascendencia mundial, porque a él le tocó ser jefe de la Iglesia Católica, le tocó ser jefe de Estado y le tocó transitar el mundo en un contexto muy difícil. Eso lo llevó a que sea reconocido en cada rincón del mundo", dijo Lascano.

Los fundamentos

En su proyecto que fue presentado en nombre del bloque Cambia San Juan, Lascano plantea argumentos para establecer el 21 de abril de cada año en San Juan como "Un Día por Francisco". Entre ellos figuran:

El proyecto tiene por objeto instituir en la currícula escolar el 21 de abril como el "Un día por Francisco" en la Provincia de San Juan, en conmemoración al Papa Francisco y en promoción de los valores que ha sabido transmitir durante su pontificado, el trabajo digno, la solidaridad, la justicia social y el compromiso con los más vulnerables. Es decir motivar e impulsar a niños, adolescentes y jóvenes de la provincia a adoptar y encarnar dichos valores, inspirándose en el testimonio de Francisco, quien ha sido una figura ejemplar en la defensa de la dignidad humana y la inclusión social a través del trabajo.

Sus valores siguen inspirando no solo a religiosos, sino también a movimientos sociales, ecológicos y humanitarios en todo el mundo. El Papa Francisco ha sido una figura profundamente convocante para las nuevas generaciones. Su lenguaje simple, su cercanía, su testimonio de vida austera y su compromiso con los más vulnerables le otorgó un lugar especial en el corazón de millones de personas en todo el mundo. A través de sus gestos, sus palabras y sus acciones, Francisco supo interpelar e inspirar a los jóvenes a involucrarse activamente en la transformación de la realidad, promoviendo una cultura del encuentro, la solidaridad y el cuidado mutuo.

Su mensaje ha llegado con fuerza a los más jóvenes porque no solo hablaba desde la doctrina, sino desde el ejemplo: una vida sencilla, austera, cercana al pueblo, especialmente a quienes sufren. Francisco demostró que es posible liderar con humildad y trabajar por una sociedad donde nadie quede afuera.

"Un día por Francisco" pretende ser una jornada de reflexión y acción, especialmente en el ámbito educativo y comunitario, para que niños, adolescentes y jóvenes descubran en el trabajo no solo una necesidad económica, sino una vocación transformadora y un camino hacia una sociedad más humana. La fecha invita a resignificar el sentido del trabajo en clave solidaria, colectiva y ética, inspirados por el ejemplo de un líder universal como el Papa Francisco.

La figura del Papa Francisco constituye, sin lugar a dudas, uno de los hitos más trascendentales en la historia argentina. Su elección como Sumo Pontífice marcó un antes y un después, no solo para la Iglesia Católica, sino también para la proyección internacional de nuestro país. Fue el primer Papa latinoamericano y el primero de nacionalidad argentina en la historia de la Iglesia, lo que convierte su pontificado en un hecho sin precedentes.

Su impacto y relevancia trascienden ampliamente lo religioso. Como líder espiritual de más de 1.300 millones de personas, su palabra tuvo eco mundial. Pero además, como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Francisco ejerció una función diplomática y política de gran peso, manteniendo relaciones bilaterales con más de 180 paises y participando en los principales debates globales. Su voz fue considerada en organismosmultilaterales, cumbres de líderes y negociaciones internacionales en temas tan diversos como la paz, el desarrollo sostenible, la justicia social, el cambio climático y los derechos humanos.

Qué dice el proyecto

La iniciativa orreguista propone instituir, por ley provincial, el día 21 de abril de cada año como "Un día por Francisco", en homenaje al Papa Francisco. Tiene como objeto de esta ley la promoción en el ámbito educativo de acciones y actividades pedagógicas, comunitarias y de reflexión, llevadas a cabo por las instituciones educativas de todos los niveles, tanto de gestión pública como privada.

También se establece que "Un día por Francisco" será incorporado al calendario oficial de efemérides de la Provincia, sin que constituya obligatoriedad de feriado o asueto administrativo.

A su vez, formula que el Ministerio de Educación o el organismo que en el futuro lo reemplace, sea la Autoridad de Aplicación de la ley.