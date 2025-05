Jarilla, la editorial sanjuanina que nació de mano de escritores para escritores

Novedad Los "perros calientes", la nueva propuesta venezolana con un particular nombre que pisa fuerte en San Juan

Viviana comentó a Tiempo de San Juan que durante la búsqueda de editoriales se dieron cuenta que algunas no cumplían con ciertas condiciones que ellos como autores estaban buscando, pero no querían que eso fuera un impedimento para que el trabajo denominado “Romper Cadena”, un libro con narrativas tomando casos reales de violencia de género, viera la luz. “Mi amigo venía de trabajar en una editorial durante años en Buenos Aires y por eso se nos ocurrió armar la editorial”, comentó.

Y continuó: “Le pusimos Jarilla porque nace en San Juan y porque la jarilla tiene tantas variedades como la literatura”. Así se conformó la editorial, con Sergio Soler, sumando a Dardo Festino, un colega escritor de Mar del Plata y una diseñadora gráfica de San Juan.

Desde aquel entonces el propósito de espacio editorial es poner en primer lugar el deseo del autor, acompañándolo en cada momento, no solo desde la edición y el presupuesto para pasarlo por imprenta y convertirlo en un libro de formato físico, con un diseño que vaya a tono con la idea del autor, sino también estando presente ante los momentos donde la indecisión puede abordar a un escritor que no esté seguro de apostar en su trabajo. También cumplen un rol fundamental en la instancia de comercialización. Al respecto, Viviana comenta que no tiene sentido que un escritor publique y se quede con sus libros en una caja, es por ello que realizan acciones para ponerlo en circulación y conocimiento del público.

Esta instancia se cumple con la presencia de Viviana, Sergio y Dardo en distintas ferias, sean nacionales, internacionales, provinciales y hasta municipales. “Somos tres escritores y lo que hacemos es llevar las obras de nuestra editorial viajando a distintos encuentros. Incluso invitamos a nuestros escritores para que participen de la experiencia”, detalló Viviana.

La apuesta literaria no se queda solo en el libro de formato físico, sino que, entendiendo la coyuntura actual y la era digital en la que nos encontramos, es que también apuestan a la edición de libro virtuales. De esta manera, se procura incorporar una gran variedad de voces de escritores de distintas partes del país.

Cada etapa del proceso de edición es acompañado por el personal de la editorial, que como apasionados de la escritura entienden lo que es estar a veces perdido en lo que es un proyecto de edición. Para un escritor, decidir que el trabajo está listo para que vea la luz y quede expuesto a la mirada del otro es complejo. Es por ello que cada decisión, sea estética, de contenido como de comercialización y distribución es compartida por ambas partes.

Detrás de un libro hay un gran trabajo, una aventura que comparten los integrantes de la editorial y los escritores que se encuentran con personas del otro lado que entienden sus temores, inseguridades, el vértigo de publicar y de realizar la inversión. Detrás de un libro hay una historia, y no solo la ficción que se comparte, sino también la historia de quienes día a día luchan por no dejar de lado sus sueños. Jarilla es el hogar de una gran variedad de voces y solo anhela que cada vez sean más.