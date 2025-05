La confusión en el PJ; la salida inesperada en Rawson; y el candidato bloquista en Capital

La semana no arrancó bien para el Partido Justicialista de San Juan. El presidente, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, encabezó la sesión del Consejo Provincial, que decidió la suspensión de las PASO dentro de la Carta Orgánica partidaria y también la confección del cronograma electoral interno. Aparentemente no definieron nada más, o eso dijeron después.

Los primeros en salir al cruce de la decisión fueron los dirigentes que no participaron de la reunión. El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, dijo que "de las crisis se sale sumando gente distinta, nueva. Hoy la gente ve al peronismo como un tren fantasma. Hoy el carné de afiliado no existe más. No va más". El alfil de Fabián Gramajo en la CGT, el secretario general del SATSAID, Mario Quinteros, fue más duro: "Me dan náuseas". En tanto, el representante de Juan Grabois, Eduardo Camus, comparó a la conducción del peronismo con "las viejas convenciones radicales".

La situación escaló al punto que el tres veces gobernador, José Luis Gioja, deslizó ante simpatizantes y, off the record, con algunos periodistas, que todo fue un acto de confusión, una apreciación individual del presidente del PJ. Incluso, comentó que la idea es construir la unidad del peronismo y que, en todo caso, lo mejor sería una interna abierta como sistema de elección. Misma idea comparte el otro candidateable, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, que tiene en mente competir con un padrón abierto.

Sea como sea, este lunes 26 de mayo el Consejo Provincial volverá a reunirse para evaluar y aprobar el calendario electoral que confeccionó la Junta Electoral en conjunto con los apoderados y la Secretaría de Planificación. La decisión que tomen respecto al tipo de interna —abierta o cerrada— deberá ser refrendada luego por el Congreso Justicialista, que está citado para el 31 de mayo.

En otro orden de cosas, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pulsó el botón de reinicio del gabinete municipal. Pidió la renuncia de todos los funcionarios, evaluó las necesidades de la gestión y reconfiguró el organigrama. Según fuentes oficiales, la planta política pasó de 76 a 35. Eliminó una secretaría, dos subsecretarías, 30 direcciones y cinco coordinaciones. También hubo quitas de contratos. Hubo malestar de la diputada departamental Sonia Ferreyra, que responde al presidente del Tribunal de Cuentas, Pablo García Nieto. Es el fin de la ambulancia que arrancó el 10 de diciembre de 2023.

En un principio, los socios políticos de Munisaga —compuestos por los sectores de Mauricio Ibarra, José Luis Gioja y todavía algunos de Sergio Uñac— callaron respecto a la medida, que tiene el objetivo de ahorrar unos 60.000.000 de pesos por mes. Sin embargo, pasan los días y aumenta la incertidumbre respecto al reacomodamiento de los dirigentes y de sus colaboradores. La quita de contratos para la militancia es uno de los focos de inquietud. Por ejemplo, la uñaquista Ferreyra tuvo una charla con el intendente con la idea de llevarse una respuesta concreta sobre los empleos, que no existió y generó desazón.

Inicialmente, Ferreyra atinó a esbozar quejas en voz baja en conversaciones, principalmente en charlas de café con colegas diputados. Sin embargo, la zozobra es generalizada. La frase que más se escucha entre exfuncionarios y militantes es: "No me lo esperaba". La decisión de Munisaga tuvo una cocina con sus principales asesores y la secretaria de Hacienda del municipio, la sanmartiniana Evelyn Madueño. Evidentemente, los números, tal como comunicó la Municipalidad, no cerraban con el peso de un Estado municipal paquidérmico.

La salida más inesperada de Rawson era la del secretario de Modernización, Adriel Fernández. El funcionario supo ser parte del "triángulo de hierro" junto con el intendente y el secretario de Obras, Facundo Cosma. Sin embargo, en ese caso, la disolución no es una cuestión política, sino de organigrama. "La idea de Modernización era interesante en abstracto, pero no hay plata. No hay recursos para gestionar esa repartición", dijeron, y admitieron que "el punto fuerte fue la creación de la aplicación Lito, pero ahora lo pueden gestionar los propios programadores del municipio".

Desde el entorno de Fernández, que también acompañó a Munisaga como director del Servicio Penitenciario Provincial durante la gestión del rawsino en la Secretaría de Seguridad, manifestaron que "la decisión de eliminar la Secretaría está bien" y que "Adriel va a seguir acompañando a Carlos".

Por otro lado, antes de la firma del decreto con las bajas, que el intendente rubricó el viernes, hubo un encuentro en la Junta Departamental de Rawson. Estuvieron todos los sectores. En ese ámbito, Munisaga destacó que la gran mayoría de los presentes no tuvo un cargo ni lo va a tener. "El problema es que la política se ocupa sólo de los carguitos y no de las necesidades de la gente", manifestó.

Finalmente, pero no menos importante, el presidente del Partido Bloquista, el diputado Luis Rueda, caminó por el centro sanjuanino junto a los correligionarios. Repartieron escarapelas y charlaron con los peatones. Destacó una foto que circuló vía WhatsApp con el diputado Federico Rizo. Fuentes calificadas informaron que Rizo es un potencial candidato a intendente de la Capital en 2027. Falta muchísimo, pero el bloquismo apuesta por la figura del novel legislador. ¿Y Graciela Caselles? La exdiputada nacional está cerca de jugar en Caucete, departamento que la vio nacer.

Bonus track: la senadora camporista Celeste Giménez -aunque no muy conocida en la provincia- "puso" un colectivo para llevar a militantes sanjuaninos a la charla de Cristina Kirchner en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en Retiro. De hecho, Giménez es la secretaria de Cultura del Partido Justicialista en el orden nacional y es una de las promotoras de la charla titulada Encuentro de la Cultura Popular. Recientemente, apareció en el canal de streaming Eva en Vivo hablando del tema.

"El encuentro nace de una demanda del sector cultural, el cual el gobierno de Javier Milei viene atacando permanentemente. La fecha que elegimos no es azarosa. En 1810 se empezó a pensar la patria, pero además, el 25 de mayo del 2003, asume Néstor Kirchner", informó la senadora sanjuanina en la entrevista.

Este domingo, Giménez, que no suele hablar con medios de comunicación de San Juan, compartió escenario con Cristina y volvió a hablar. "Quieren borrar lo que somos, por eso es clave defender la cultura", dijo ante la militancia, y recalcó nuevamente la presidencia de Néstor Kirchner.