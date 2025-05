En la calle, delivery; en la montaña, superatleta: la historia del sanjuanino que corrió sus primeros 42K e hizo podio

La carrera, uno de los eventos más duros del calendario sanjuanino, lo enfrentó a temperaturas bajísimas, un terreno bravo y corredores de alto nivel. Pero Braian, con una humildad y garra intacta, resistió hasta el final. “Fue muy duro, bastante. Por el clima, el nivel que hay, la montaña acá es muy dura. Cada vez que la conozco, siempre tiene lo suyo. Y hoy no fue la excepción. Pero fue una linda carrera, la pude disfrutar. Por ahí al final no tanto, pero iba ya con la cabeza y lo que me quedaba era el corazón”, le contó a Tiempo de San Juan.