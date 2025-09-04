jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Copa País: la Liga Albardón-Angaco sacó un empate en Mendoza y ahora va por la gloria en San Juan

En un duelo vibrante frente a General Alvear, los sanjuaninos igualaron de visitante y definirán la serie final el próximo miércoles en Albardón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-03 at 21.04.36

La Liga Albardón-Angaco dio un paso clave en la Copa País al conseguir un empate con sabor a triunfo en Mendoza frente a la Liga de General Alvear. El encuentro, disputado en el estadio alvearense, dejó a los dirigidos por Ricardo Molina con un punto de oro y la ilusión intacta de alcanzar la gloria cuando se juegue la revancha en San Juan.

Lee además
Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
UPCN Vóley
Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

El seleccionado albardonero mostró gran disciplina táctica, orden y concentración para contrarrestar los intentos ofensivos de los locales, que buscaron imponer condiciones con la fuerza de su público. La solidez defensiva, encabezada por Emmanuel Castillo en el fondo, y la entrega en cada sector de la cancha fueron determinantes para sostener un resultado que fortalece las aspiraciones sanjuaninas.

El empate cobra aún más valor al tratarse de una serie final de la Fase Regional. General Alvear, que venía de eliminar a la Liga Mendocina y a Villa Mercedes, se mostró incisivo en algunos pasajes, pero no pudo quebrar la resistencia visitante. Albardón, en cambio, apostó a la potencia ofensiva de Irazoque y al instinto goleador del Toti Pérez para generar peligro en el arco rival.

Este presente es el fruto del esfuerzo de todo un proceso que comenzó con la consagración en la Fase Provincial, cuando Albardón derrotó a Caucete en el Bicentenario. Luego llegó la clasificación a la instancia regional, que estuvo en duda por la falta de recursos, pero finalmente se concretó gracias al empuje colectivo.

Ahora, el gran sueño tendrá su capítulo decisivo: la revancha se jugará el próximo miércoles 10 de septiembre, desde las 16.30, en el Polideportivo de Albardón. Allí, con el apoyo de su gente, el equipo buscará dar el golpe final y escribir una página histórica para el fútbol del interior sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Bienestar y Deportes levantaron la copa en la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

Pachi Pascual dejó de ser DT de Alianza y ya tiene reemplazante

La Selección Argentina recibe a Venezuela, en lo que será la última función de Messi

Tras la dura sanción a los pibes de Marquesado, la Liga rechazó el pedido de "ablandar" el castigo

Marquesado y Desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Regional Amateur

Motoneta, ¡on fire!: 'timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador ante Desamparados

¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

Imane Khelif lleva al TAS su batalla contra los tests de verificación sexual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la dura sancion a los pibes de marquesado, la liga rechazo el pedido de ablandar el castigo
Violencia en el fútbol

Tras la dura sanción a los pibes de Marquesado, la Liga rechazó el pedido de "ablandar" el castigo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales
Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Te Puede Interesar

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Alivio fiscal

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

UPCN Vóley
Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias
Comparativa

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias