Copa País: la Liga Albardón-Angaco sacó un empate en Mendoza y ahora va por la gloria en San Juan

La Liga Albardón-Angaco dio un paso clave en la Copa País al conseguir un empate con sabor a triunfo en Mendoza frente a la Liga de General Alvear . El encuentro, disputado en el estadio alvearense, dejó a los dirigidos por Ricardo Molina con un punto de oro y la ilusión intacta de alcanzar la gloria cuando se juegue la revancha en San Juan .

El seleccionado albardonero mostró gran disciplina táctica, orden y concentración para contrarrestar los intentos ofensivos de los locales, que buscaron imponer condiciones con la fuerza de su público. La solidez defensiva, encabezada por Emmanuel Castillo en el fondo, y la entrega en cada sector de la cancha fueron determinantes para sostener un resultado que fortalece las aspiraciones sanjuaninas.

El empate cobra aún más valor al tratarse de una serie final de la Fase Regional. General Alvear, que venía de eliminar a la Liga Mendocina y a Villa Mercedes, se mostró incisivo en algunos pasajes, pero no pudo quebrar la resistencia visitante. Albardón, en cambio, apostó a la potencia ofensiva de Irazoque y al instinto goleador del Toti Pérez para generar peligro en el arco rival.

Este presente es el fruto del esfuerzo de todo un proceso que comenzó con la consagración en la Fase Provincial, cuando Albardón derrotó a Caucete en el Bicentenario. Luego llegó la clasificación a la instancia regional, que estuvo en duda por la falta de recursos, pero finalmente se concretó gracias al empuje colectivo.

Ahora, el gran sueño tendrá su capítulo decisivo: la revancha se jugará el próximo miércoles 10 de septiembre, desde las 16.30, en el Polideportivo de Albardón. Allí, con el apoyo de su gente, el equipo buscará dar el golpe final y escribir una página histórica para el fútbol del interior sanjuanino.