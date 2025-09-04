Pachi Pascual dejó de ser DT de Alianza y ya tiene reemplazante

El Atlético de la Juventud Alianza vivió una jornada agitada este miércoles. Por la tarde se confirmó la salida de Maximiliano “Pachi” Pascual como entrenador del primer equipo tras un inicio irregular en el Torneo Clausura . Bajo su conducción, el Lechuzo apenas logró una victoria en ocho presentaciones, sumó cinco empates y dos derrotas, con un balance ofensivo muy bajo: solo 4 goles a favor y 5 en contra.

El ciclo de Pascual, uno de los máximos ídolos de la institución, había comenzado el 11 de agosto de 2023 tras la salida de Ernesto Fullana. Su etapa mostró altibajos y terminó de manera anticipada luego de la derrota ante Sportivo 9 de Julio por la 8va fecha.

Sin perder tiempo, la comisión directiva cerró el regreso de un viejo conocido: Víctor Hugo Cabello. El “Cabezón” asumirá este jueves y afrontará su cuarto ciclo al frente del conjunto de Santa Lucía, a 16 años de su última etapa. Su experiencia más reciente fue en Sportivo Rivadavia, donde trabajó como coordinador.

Cabello tendrá poco margen de preparación, ya que debutará este fin de semana cuando Alianza visite a Juventud Zondina por la 9na fecha del Clausura.