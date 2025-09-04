Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Bajo una nueva comisión directiva, Sportivo Desamparados dio un paso importante y lanzó oficialmente Access Fan , la misma plataforma digital que desde julio de 2023 utiliza San Martín . Se trata de la app que ya emplean varios equipos de la Liga Profesional y que ofrece una experiencia completa para socios y clubes: hacerse socio, pagar la cuota mensual y obtener entradas virtuales con código QR, todo desde el celular.

La aplicación se descarga desde Play Store y, una vez instalada, el usuario completa sus datos y accede a un reempadronamiento digital que le otorga el QR para ingresar a los estadios. En el caso de San Juan, el Verdinegro fue el primero en implementarla, y ahora el Puyutano se suma al sistema que desde hace rato está transformando la gestión de los clubes.

BeFunky-collage (5)

El Víbora también ofrece una posibilidad concreta a quienes alguna vez fueron socios y desean reincorporarse: con el pago del mes corriente más una cuota de multa, equivalente a $20.000, los hinchas pueden recuperar su carnet y volver a ser socios activos.

Con la incorporación de Access Fan, Desamparados habilitará el pago online de cuotas y entradas, además de aceptar billeteras virtuales, un servicio que hasta ahora no estaba disponible en la institución.

Además, la dirigencia que encabeza Martín Sassul avanza en convenios con distintos comercios para generar beneficios exclusivos. El primero en confirmarse fue con Hiper Libertad, donde los socios ya cuentan con descuentos especiales, y la intención es sumar más locales y empresas en las próximas semanas.