jueves 4 de septiembre 2025

Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

El equipo sanjuanino, que se encuentra de pretemporada y a la espera de más refuerzos, fue confirmado como uno de los escenarios de la Liga de Voleibol Argentina RUS 2025-2026. ¿Cuándo llegarán los equipos a San Juan?

Por Carla Acosta
UPCN Vóley

UPCN San Juan Vóley volverá a reencontrarse con su público en el torneo más importante del vóley argentino: después de tres años, organizará un Tour de la Liga de Voleibol Argentina RUS 2025-2026. La Asociación de Clubes (ACLAV) confirmó que el estadio del Gremial será sede del tercer Tour, que se disputará del 4 al 7 de diciembre.

La última vez que el equipo sanjuanino había recibido a la LVA en su cancha fue en la temporada 2022/23, cuando organizó el segundo Tour. Desde entonces no volvió a ser anfitrión, por costos y por estar en desacuerdo con este formato. De hecho en la temporada 2024-2025, el club jugó la Liga Nacional y no la máxima categoría en discrepancia con este formato.

Ahora, en el regreso del multicampeón al máximo nivel, tras consagrarse campeón el año pasado en la segunda división , la dirigencia apostó a darle al hincha sanjuanino la posibilidad de volver a estar cerca del equipo y recuperar la mística que siempre caracterizó a la institución.

Lo cierto es que el calendario de la LVA 2025/26 ya está definido: Monteros Vóley será el encargado de abrir la temporada el 6 de noviembre en Tucumán con el Tour 1. Luego, Tucumán de Gimnasia recibirá el Tour 2, antes de que la acción se concentre enSan Juan para el Tour 3. Posteriormente, Boca Juniors será anfitrión en Buenos Aires, seguido por Waiwen de Comodoro Rivadavia y River Plate, quienes completarán las seis etapas previas a los playoffs.

El regreso de UPCN San Juan Vóley a la liga más importante del país significa también el retorno del club más ganador del vóley argentino, con 25 títulos oficiales y un enorme recorrido internacional.

Mientras tanto, el plantel gremial se encuentra en plena pretemporada, que comenzó a mediados de agosto en su sede de calle General Acha. Con Fabián Armoa nuevamente al mando -tras una temporada en la que Gustavo Molina logró el ascenso en la Liga Nacional-, UPCN puso primera con una base de jugadores del club y tres refuerzos confirmados, dos de ellos extranjeros.

Entre las incorporaciones ya trabajan el central brasileño Matehus Alejandro, procedente del Benfica de Portugal, y el receptor punta alemán Leon Meier, de 2,04 metros y experiencia en la selección germana. También regresó al club el sanjuanino Alejandro Toro, mientras que en los próximos días se sumarán más nombres, entre ellos el líbero Federico Trucco, el receptor Mateo Gómez y el opuesto colombiano Ronald Jiménez.

