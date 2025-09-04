jueves 4 de septiembre 2025

Entretiempo

Kilito, el utilero histórico y de las mil anécdotas de Colón

Durante los festejos por los cien años, Luis Marinero pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan y contó cómo nació su amor por el club de la calle Sargento Cabral. Su infancia con los colores, cómo llegó a la utilería y qué pasa en un versus Colón-Boca, sus dos pasiones.

Por Antonella Letizia
Sin título

Colón Junior celebró 100 años de vida y sus personajes también son parte de esa historia. El que es un eslabón esencial en un rinconcito del club es el utilero Luis Marinero. 'El Kilito', de a poco se fue metiendo en el mundo Merengue y se transformó en una persona importante, que vio pasar procesos y se quedó, por amor y porque así lo sintió. Su paso por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

El amor por Colón Junior no nació porque sí en la vida de Luis. Arrancó acompañando a Carlos Paratore y así se fue vinculando de a poco con el Merengue. "Nos íbamos caminando todos los días al club y cuando llegábamos a casa me ponía a enroscarle las vendas y preparar el bolsito", comentó, como si empezara a forjar sus primeras armas en este rol.

Si bien lo hizo siempre desde otro lado, también tuvo un pasado como jugador: "Llegué por la perseverancia, pero era el flojo, el famoso viejo enganche. Me defendía, pero me ganó la noche", bromeó sobre su pasado como futbolista frustrado.

Sin título

Durante la entrevista, 'Kilito' también dijo que es fanático de Boca, pero que primero está Colón Juniors en su vida. Sin embargo, se animó a tirar qué pasaría si se juntaran en un partido de partido de Copa Argentina: "Le digo a Alejo Carrizo que lo levante por el aire a Paredes", bromeó.

Yo soy sanjuanino y cómo no soñar. Es como una enfermedad, yo amo el club, esto es todo. El que está esto sabe que es hermoso Yo soy sanjuanino y cómo no soñar. Es como una enfermedad, yo amo el club, esto es todo. El que está esto sabe que es hermoso

Reviví la nota con Tiempo de San Juan

Embed - ¡Tiempo de Centenario! Visita de Kilito, utilero histórico y de las mil anécdotas de Colón Junior
