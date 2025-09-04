jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Boca

La salud de Miguel Ángel Russo: esperan que supere la infección y por ahora sigue internado

El técnico de Boca continúa internado en la clínica Fleni debido a una infección urinaria, bajo estricta recomendación médica. Mientras el club mantiene silencio oficial, en el entorno cercano del DT y en la dirigencia xeneize dan casi por hecho que su recuperación seguirá en el mismo centro de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La salud de Miguel Ángel Russo.

La salud de Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo sigue internado en la clínica Fleni, decisión que tomaron los médicos debido a que quieren seguir su tratamiento de cerca. Hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad, no le darán el alta. El entrenador de Boca pasó su segunda noche en la clínica, para un mayor control y facilidad de combatir la bacteria, ya que su cuadro general aún no le permite continuar con un tratamiento ambulatorio.

Lee además
precaucion en boca: como sigue de salud miguel angel russo tras quedar internado en una clinica de buenos aires
Salud

Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires
El cuadro de Miguel Ángel Russo.
Alarma en Boca

Miguel Ángel Russo quedó internado tras el diagnóstico de infección urinaria

El miércoles, Russo recibió la visita de Ignacio, su hijo, delantero de Tigre. Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Por el momento, no sucederá y Claudio Úbeda seguirá al frente del grupo.

Russo pasó tanto la noche del martes como la del miércoles con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

Este escenario, por ahora, no se alterará. Y difícilmente lo haga en los próximos días. Para evitar una recaída o una exposición innecesaria a otros virus o bacterias, es posible que Russo permanezca internado durante los próximos días.

Se sabe que desde Boca están en cada detalle de la internación de Russo y que lo siguen en el día a día. Hasta ahora, el club sigue sin emitir ningún comunicado oficial ni mensaje de apoyo a través de sus redes sociales sobre la salud de su entrenador. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos el miércoles sin la presencia de su técnico.

Las prácticas de estos días seguirán bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

Con dos cabezazos, Boca le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo

Miguel Ángel Russo analiza el único cambio que meterá en Boca Juniors para visitar a Aldosivi en Mar del Plata

Ni Russo, ni Cavani: el Pastor Giménez dice que Boca cortó la mala racha gracias a él, ¿qué hizo?

Liga Universitaria: tras la suspensión por el temporal de Santa Rosa, la pelota vuelve a rodar

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Bienestar y Deportes levantaron la copa en la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Imagen ilustrativa 
Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Este jueves

¡Otra vez sopa! Desalojaron el Centro Cívico por una nueva amenaza de bomba

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la medida inteligente de Orrego video
Visita nacional

Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la "medida inteligente" de Orrego

Al fondo el condenado evitando mirar la cámara de este medio.
Imagen impactante

Enfermero condenado por negligencia: la nota de la víctima que pidió la aspiración de su traqueotomía

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente