Liga Universitaria: tras la suspensión por el temporal de Santa Rosa, la pelota vuelve a rodar

La temporada 2025 de la Liga Universitaria está sufriendo muchas interrupciones, pero ninguna de ellas ha minado las ganas de los equipos de seguir competiendo en cada una de las categorías que la integran.

Boca La salud de Miguel Ángel Russo: esperan que supere la infección y por ahora sigue internado

Temporada 2025 Liga Universitaria: los líderes de la A y la B se mantienen firmes, mientras que en la C es cuestión de tres

El último parate se produjo el pasado fin de semana con la llegada del temporal de Santa Rosa, que más allá del frío, dejó totalmente en fuera de juego las canchas por la cantidad de agua que cayó en el Complejo Deportivo El Palomar.

2

En esta reanudación, dentro de la A el encuentro que destaca es el que tendrá como protagonistas al líder San Birrence –último campeón del certamen- midiéndose a Always Horny. Por su parte, Constructores y Otro Equipo, segundo y tercer clasificado, se miden a De Primera y Celtic, respectivamente.

3

En la B, el puntero Jagermeister se verá las caras con Minaster City, mientras que Antorcha (2°) y La Máquina (3°) jugaran contra Al Costado y F90, respectivamente.

4

Por su parte, en la C cabe recordar que tiene tres equipos ocupando la primera posición: Newcauce, Inter y Agrimensura buscarán marcar la diferencia en una nueva jornada del calendario.