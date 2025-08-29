Liga Universitaria: los líderes de la A y la B se mantienen firmes, mientras que en la C es cuestión de tres

La Liga Universitaria transitando su fase regular a puro gol y emociones en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
San Birrence (A) y Jagermeister (B) saldaron con victorias sus encuentros en una nueva fecha celebrada en el Complejo Deportivo El Palomar. En la C, Newcauce comparte ahora la cima con Inter y Agrimensura
La Liga Universitaria transitando su fase regular a puro gol y emociones en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.
En la A, cabe destacar que San Birrence conservó una semana más el liderato gracias a la contundente victoria que obtuvo contra Atl. Industrial por 5-0. Constructores y Otro Equipo, un punto por debajo, le siguen los pasos muy de cerca.
Por su parte, en la B, Jagermeister no se apiadó de Fabulosos y le propinó un claro 3-0. Antorcha y La Máquina, con tres unidades menos cada uno, se ubican respectivamente en la segunda y tercera posición.
Asimismo, en la C se presentó en cuanto a tablas de posiciones el cambio más significativo. La derrota de Newcauce frente a Tablada (2-0) posibilitó que Inter y Agrimensura también alcanzaran la punta.
Este próximo fin de semana, con el temporal de Santa Rosa amenazando el desarrollo de la actividad, se disputará una nueva jornada.