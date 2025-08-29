Liga Universitaria: los líderes de la A y la B se mantienen firmes, mientras que en la C es cuestión de tres

La Liga Universitaria transitando su fase regular a puro gol y emociones en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.

Temporada 2025 Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C

En la A, cabe destacar que San Birrence conservó una semana más el liderato gracias a la contundente victoria que obtuvo contra Atl. Industrial por 5-0. Constructores y Otro Equipo, un punto por debajo, le siguen los pasos muy de cerca.

Por su parte, en la B, Jagermeister no se apiadó de Fabulosos y le propinó un claro 3-0. Antorcha y La Máquina, con tres unidades menos cada uno, se ubican respectivamente en la segunda y tercera posición.

Asimismo, en la C se presentó en cuanto a tablas de posiciones el cambio más significativo. La derrota de Newcauce frente a Tablada (2-0) posibilitó que Inter y Agrimensura también alcanzaran la punta.

Este próximo fin de semana, con el temporal de Santa Rosa amenazando el desarrollo de la actividad, se disputará una nueva jornada.