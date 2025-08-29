viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: los líderes de la A y la B se mantienen firmes, mientras que en la C es cuestión de tres

San Birrence (A) y Jagermeister (B) saldaron con victorias sus encuentros en una nueva fecha celebrada en el Complejo Deportivo El Palomar. En la C, Newcauce comparte ahora la cima con Inter y Agrimensura

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria vivirá una nueva jornada este próximo fin de semana.

La Liga Universitaria vivirá una nueva jornada este próximo fin de semana.

La Liga Universitaria transitando su fase regular a puro gol y emociones en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.

Lee además
La Liga Universitaria volvió a ser protagonista en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C
Lionel Messi está entrando en la recta final de su historia con la Selección Argentina.
Hasta el Mundial 2026

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección

En la A, cabe destacar que San Birrence conservó una semana más el liderato gracias a la contundente victoria que obtuvo contra Atl. Industrial por 5-0. Constructores y Otro Equipo, un punto por debajo, le siguen los pasos muy de cerca.

segunda

Por su parte, en la B, Jagermeister no se apiadó de Fabulosos y le propinó un claro 3-0. Antorcha y La Máquina, con tres unidades menos cada uno, se ubican respectivamente en la segunda y tercera posición.

Asimismo, en la C se presentó en cuanto a tablas de posiciones el cambio más significativo. La derrota de Newcauce frente a Tablada (2-0) posibilitó que Inter y Agrimensura también alcanzaran la punta.

Este próximo fin de semana, con el temporal de Santa Rosa amenazando el desarrollo de la actividad, se disputará una nueva jornada.

Temas
Seguí leyendo

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin

Venezuela y Puerto Rico, los próximos rivales de la Scaloneta

A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Se sorteó la Champions: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental

Selección Argentina: con algunas sorpresas, estos son los 29 futbolistas convocados para la última doble fecha

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi está entrando en la recta final de su historia con la Selección Argentina.
Hasta el Mundial 2026

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.
En plena Capital

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 
Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

La amenaza de bomba en el Hospital Rawson generó un fuerte impacto en turnos programados y hasta cirugías. Fue en junio y responsabilizaron a una bioquímica que trabaja en el nosocomio.
Mano dura

Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan
Tiempo paranormal

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos