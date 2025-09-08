Copa País: los sanjuaninos piden el aguante de la provincia para la final contra Mendoza

San Juan está a un pasito de la gloria. Después de empatar en la ida con La Liga Alvear de Fútbol de Mendoza , la llave quedó abierta para que pueda definir soñar en la Copa País . La iniciativa que motiva e invita a que todos acompañen al combinado local.

El drone de Tiempo Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson

Propuesta Seminario y concierto en San Juan: la maestra Beatrice Berthold llega con el ciclo "El Legado del Piano"

El duelo de vuelta tendrá cita en este miércoles a las 16.30hs en el Polideportivo de Albardón. La ida estuvo pareja (0-0), pero no benefició a nadie y dejó la serie abierta para que que se defina todo en San Juan .

image

En la antesala al enfrentamiento, desde el edificio confirmaron dos cosas importantes: que el valor de las entradas tendrá un costo de 5 mil pesos y que algunos hinchas, jugadores de inferiores y escuelita tendrán el ingreso libre y gratuito. ¿Cuáles son las condiciones?

"Los hinchas que lleven un instrumento musical y los chicos de escuelita de hasta 15 años que lleven camiseta de su club, ingresarán gratis", se lee en el posteo de la Liga Albardón-Angaco.

Por este grupo de jugadores que dieron todo, tenemos que acompañar Por este grupo de jugadores que dieron todo, tenemos que acompañar

Sin título

Asimismo, expresaron: "Hagamos un recibimiento histórico entre todas las hinchadas de los clubes. Lleven banderas y papeles. Los jugadores se lo merecen".

Este presente es el fruto del esfuerzo de todo un proceso que comenzó con la consagración en la Fase Provincial, cuando Albardón derrotó a Caucete en el Bicentenario. Luego llegó la clasificación a la instancia regional, que estuvo en duda por la falta de recursos, pero finalmente se concretó gracias al empuje colectivo. Hoy, no es un partido más.