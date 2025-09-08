lunes 8 de septiembre 2025

Triunfo agónico

Las Águilas de Cartago, el equipo 18: lo ganaron en la última jugada y clasificaron al Mundial por tercera vez en su historia

Ya estaba el tiempo cumplido, cuando una contra de la Selección le bajó la persiana al encuentro y les dio la clasificación a la próxima Copa del Mundo. El listado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Será la séptima cita ecuménica de Túnez.

Se va estirando la lista de clasificados al próximo Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien falta todavía para llegar a las 48 selecciones participantes, este lunes se confirmó la presencia de otra: la de Túnez, que sacó boleto gracias a una victoria agónica.

Las Águilas de Cartago le ganaron 1-0 a Guinea Ecuatorial como visitante en el Estadio de Malabo por las Eliminatorias Africanas con un gol sobre la hora de Mohamed Ben Romdhane y, al ubicarse en el primer puesto del Grupo H (22 puntos, producto de siete triunfos y un empate), se aseguraron disputar la próxima Copa del Mundo.

Será la séptima cita ecuménica de Túnez en toda su historia y la tercera de forma consecutiva. En total estuvo en Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Todos los clasificados al Mundial 2026:

Canadá (anfitrión)

México (anfitrión)

EE.UU. (anfitrión)

Japón (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Irán (Asia)

Argentina (Sudamérica)

Uzbekistán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Asia)

Brasil (Sudamérica)

Ecuador (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Marruecos (África)

Túnez (África)

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El sorteo se hará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, Estados Unidos, a partir las 14. Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA. Las mismas serán sorteadas de manera que cada pelotón tenga un país en cada bombo.

