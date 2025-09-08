"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?

El presente de Sportivo Desamparados está lejos de ser tranquilo. A la eliminación en el torneo local frente a Marquesado se le sumó ahora un mensaje picante que reabrió viejas heridas. El autor fue Christian Daguerre , ex DT del club, quien sorprendió con un posteo, ¿dedicado a la actual dirigencia?

En sus historias de Instagram, el técnico publicó una foto junto a su cuerpo de trabajo en su paso por Puyuta y escribió: "Sentimos olor feo y decidimos irnos. El tiempo nos dio la razón, hoy estaríamos colgando de los huevos".

El texto, que apareció apenas 48 horas después de la derrota que dejó a Desamparados sin chances de clasificar al Regional Amateur, fue interpretado como una indirecta hacia la actual comisión directiva. Aunque el entrenador no dio nombres, las miradas apuntaron a la gestión de Martín Sassul, quien hace menos de un mes asumió la presidencia y heredó de la anterior comisión, encabezada por Augusto Pérez Garro, íntimo de Daguerre, no sólo una deuda futbolística, sino también económica.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 14.02.29

El exDT puyutano no es una persona desconocida en el Barrio Patricias Sanjuaninas: fue ayudante en la caída del Víbora en la final por el ascenso al Federal A y más tarde dirigió al plantel en la Liga Sanjuanina, donde quedó eliminado frente a Trinidad. Su salida se dio en medio de un clima caliente, con deudas salariales y un vestuario golpeado.