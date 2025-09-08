lunes 8 de septiembre 2025

"Sentimos olor feo y decidimos irnos": el picante posteo de un ex DT de Desamparados, ¿contra la actual dirigencia?

Christian Daguerre, integrante del cuerpo técnico que perdió la final por el ascenso al Federal A, publicó un mensaje explosivo en redes sociales tras la derrota del Víbora ante Marquesado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presente de Sportivo Desamparados está lejos de ser tranquilo. A la eliminación en el torneo local frente a Marquesado se le sumó ahora un mensaje picante que reabrió viejas heridas. El autor fue Christian Daguerre, ex DT del club, quien sorprendió con un posteo, ¿dedicado a la actual dirigencia?

En sus historias de Instagram, el técnico publicó una foto junto a su cuerpo de trabajo en su paso por Puyuta y escribió: "Sentimos olor feo y decidimos irnos. El tiempo nos dio la razón, hoy estaríamos colgando de los huevos".

El texto, que apareció apenas 48 horas después de la derrota que dejó a Desamparados sin chances de clasificar al Regional Amateur, fue interpretado como una indirecta hacia la actual comisión directiva. Aunque el entrenador no dio nombres, las miradas apuntaron a la gestión de Martín Sassul, quien hace menos de un mes asumió la presidencia y heredó de la anterior comisión, encabezada por Augusto Pérez Garro, íntimo de Daguerre, no sólo una deuda futbolística, sino también económica.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 14.02.29

El exDT puyutano no es una persona desconocida en el Barrio Patricias Sanjuaninas: fue ayudante en la caída del Víbora en la final por el ascenso al Federal A y más tarde dirigió al plantel en la Liga Sanjuanina, donde quedó eliminado frente a Trinidad. Su salida se dio en medio de un clima caliente, con deudas salariales y un vestuario golpeado.

