El "benjamín" del clásico: tiene 15 años y será el jockey más joven en disputar el GP "Domingo Faustino Sarmiento"

En el mundo del turf, hay tradiciones que pesan. Para Gonzalo González , la pasión por los caballos no es casualidad: nació en el ambiente y respiró turf desde muy pequeño. De hecho, tenía apenas tres años cuando se subió por primera vez a un caballo, y desde entonces no se bajó más. “Desde muy chico empecé en esto. Con cinco entré a la escuelita y estuve ahí hasta los trece, cuando comencé a variar (entrenar) caballos de carrera”, cuenta el pibe, mientras recuerda sus primeros pasos en la disciplina que hoy lo tiene como protagonista.

Este año, ya con 15 ya cumplidos, se convertirá en el jockey más joven en disputar la 72° edición del Gran Premio "Domingo Faustino Sarmiento" , la carrera que todo jinete sueña con correr. Y lo hará montando a Asiatic King, un zaino de seis años, hijo de Asiatic Boy y Princesses Voice (Irlanda), perteneciente a la caballeriza La Nona. Un caballo con historia, ganador del Premio Equalize en La Plata en 2023 y que llega a San Juan con la ilusión de despegar definitivamente, nada más y nada menos que de la mano del chico oriundo de Santa Lucía, el "benjamín" del clásico y el más ganador del año, en carreras largas, entre los competidores que animarán la competencia principal.

El Clásico Domingo Faustino Sarmiento tiene siete caballos confirmados para este jueves 11 de septiembre, todos de San Juan: Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde. El programa de la jornada incluye entre 13 y 15 carreras, e iniciará a las 9 de la mañana.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 09.39.44 (1)

Para Gonzalo, esta no será una carrera más y no solo por lo personal. Su apellido tiene un peso histórico en el turf y en el hipódromo de calle República del Líbano: su abuelo Pedro y su papá Ramón corrieron y cuidaron caballos ganadores durante años. Aunque su abuelo ya no está físicamente, el más chico del clan González siente que lo acompaña en cada paso. “Me hubiera encantado que mi abuelo me viera correr. Sé que, de alguna forma, va a estar presente”, comenta, un poco tímido. La familia, por su parte, ya se prepara para acompañarlo y alentar desde la tribuna, como manda la tradición.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 12.33.16

Claro que su camino hasta este presente no fue improvisado. Pasó años entrenando, aprendiendo y sumando experiencia, guiado por referentes de su propia familia y por Roberto Torres, el histórico jockey que debutó con la misma edad en 1972 y que al año siguiente ganó su primer GP Sarmiento. “Todo lo que sé de turf lo aprendí con Torres y con mi papá”, confiesa.

A pesar de su corta edad, se muestra maduro y con confianza de cara a lo que será la carrera del jueves. “Yo pregunté por el caballo, le pregunté al señor Ávila. Me dijo que no sabía quién lo iba a correr y se lo pedí. Nunca lo he corrido, pero sí lo he variado. Así que confianza siempre hay que tener. Aunque el caballo no sea bueno, hay que tener confianza. Yo estoy muy contento por correr el clásico, es como un sueño. Además, no es solo la carrera en sí, sino toda la previa, el ambiente, lo que genera ese día… es algo único”, explica.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 09.39.44 (2)

Gonzalo ya está listo. Con Asiatic King, un caballo que viene de ser sexto en el Premio Parlanchín en Palermo y que, a pesar de no haber alcanzado todavía su máximo potencial, tiene la calidad suficiente para sorprender en la pista sanjuanina. "Estoy tranquilo, los colegas me han dicho que no me desespere. Así que a disfrutar", cierra el pibe.