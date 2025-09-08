lunes 8 de septiembre 2025

Histórico

Batacazo de los pibes de Racing: eliminaron al Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes

La Sub 18 de Racing le ganó 2-1 al Merengue y buscará quedarse con la corona del certamen frente a Barcelona. La emoción de Diego Milito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Antes del partido, un mensaje de Diego Milito encendió la ilusión: "Los invito a que sigan soñando, no tengo dudas de que están en condiciones de ganar el Mundial". Con esas palabras como guía vía videollamada, los chicos de Racing salieron a la cancha en Córdoba, España, y lograron un triunfo histórico frente al Real Madrid por 2-1, resultado que les dio el pasaje a la final del Mundial de Clubes Sub 18.

El cierre fue de alto voltaje, con un cabezazo de Alejandro Mora que casi arruina la fiesta. Sin embargo, el pitazo final confirmó la hazaña. El equipo argentino se animó a jugar de igual a igual ante una de las canteras más prestigiosas del mundo, y no solo resistió, sino que terminó imponiéndose con claridad.

En los primeros minutos, el conjunto de Avellaneda sufrió la tenencia de los españoles, pero de a poco comenzó a dominar la pelota y a mostrar su calidad con futbolistas como Erik Florentín, Benjamín Fischer y Ezequiel Pérez. Bautista Pérez, hijo del recordado Perico -ex La Academia e Independiente-, abrió el marcador con ayuda del arq

La segunda alegría llegó gracias a Aquiles Mansilla, que aprovechó otra floja reacción del arquero Ponce. El delantero alcanzó así a Miguel Castilla (Betis) en lo más alto de la tabla de goleadores, con cuatro tantos, incluyendo el hat-trick en la victoria 4-1 ante Pogba Academy.

El conjunto albiceleste no solo brilló en ataque. También defendió con garra, recuperando cada pelota con intensidad. El arquero Nicolás Monges respondió con seguridad y hasta contó con la ayuda de un poste en el momento más crítico, cuando el Merengue, verdugo de River, buscaba con todo el empate.

El entrenador del equipo de Avellaneda es Matías Chaco Martínez, ex defensor del club. Con perfil bajo y una idea clara, logró darle identidad a un plantel formado por futbolistas de las categorías 2008 y 2009, a quienes viene dirigiendo desde las divisiones menores. La campaña es perfecta: cinco victorias en fase de grupos y ahora una semifinal inolvidable ante el gigante español.

El éxito de estos juveniles se suma a los recientes logros del club, que en 2024 se quedó con la Copa Sudamericana y en 2025 levantó la Recopa. Mientras la Primera se ilusiona con la Libertadores, la cantera va por la gloria mundial en el certamen internacional no oficial -no lo organiza ninguna confederación-, a la espera este miércoles de Barcelona, verdugo de Palmeiras por penales.

Los once titulares que hicieron historia fueron: Nicolás Monges; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal (capitán), Jeremías Arias; Bautista Pérez, Mateo Melluso; Ezequiel Pérez, Erik Florentín, Benjamín Fischer, y Aquiles Mansilla.

Los goles:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1965147685335564360&partner=&hide_thread=false

La emoción de Diego Milito:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1965148381191503964&partner=&hide_thread=false

Sobre la final Racing-Barcelona:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1965186184919072770&partner=&hide_thread=false

