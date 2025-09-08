lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección Argentina

¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador

Sin Messi, el combinado nacional jugará este martes en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias. Lionel Scaloni meterá mano en todas las líneas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador

¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador

Ya es costumbre que la Selección Argentina cierre las Eliminatorias Sudamericanas en Ecuador. El próximo martes, desde las 20, visitará Guayaquil sin Lionel Messi, desafectado tras la goleada 3-0 a Venezuela, ni el suspendido Cristian Romero, por lo que Lionel Scaloni deberá meter mano y hará varios cambios respecto al equipo que jugó y brilló días atrás en el Monumental.

Lee además
los cambios que hizo marcelo gallardo en la lista de river para la copa libertadores
Movimientos

Los cambios que hizo Marcelo Gallardo en la lista de River para la Copa Libertadores
el dt de san martin y la cruda critica sobre el presente de san lorenzo: me genera amargura y tristeza
Declaraciones

El DT de San Martín y la cruda crítica sobre el presente de San Lorenzo: "Me genera amargura y tristeza"

Salvo el arco, bien custodiado por Emiliano Dibu Martínez, se esperan retoques en todas las líneas. Según lo delineado en las últimas prácticas en el predio de AFA en Ezeiza, Leonardo Balerdi ocupará el lugar del Cuti (llegó a las dos amarillas) y también podrían modificarse los laterales.

Scaloni hoy por hoy no tiene ninguna duda de quiénes son los carrileros titulares: Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. Sin embargo, teniendo en cuenta que el choque con los de Sebastián Beccacece se disputará por mera formalidad y para ponerle el broche de oro a la clasificación rumbo al Mundial, piensa aprovecharlo para hacer algunas pruebas y despejar dudas.

Argentina terminó el último partido frente a la Vinotinto con Giuliano Simeone por derecha y Nicolás González por izquierda. Dos incansables futbolistas que demostraron condiciones para pasar de defensa a ataque y viceversa en cuestión de segundos. Ambos podrían tener su chance desde el silbatazo inicial, aunque también asoma la posibilidad de que apueste por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de buenos presentes en River.

Leé más: El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

Unos metros adelante, además de la vuelta de Alexis Mac Allister, posiblemente en reemplazo de Franco Mastantuono, podría haber otras modificaciones, ya que el DT probó en los entrenamientos con Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso. En caso de que ingresen los dos volantes zurdos, todavía no están definidas las salidas.

Tampoco está claro si Julián Álvarez se mantendrá como referencia de área o reaparecerá la dupla junto a Lautaro Martínez, quien viene de marcar en la última jornada y podría meterse en lugar de Messi. La incertidumbre en torno al 11 titular se irá despejando tras la conferencia de Scaloni, este lunes desde las 10, y los trabajos matutinos antes de volar con destino a Guayaquil, sede elegida por Beccacece para "ya no tener como excusa el clima de Quito".

La desafiante decisión de Beccacece en Ecuador para jugar con Argentina

Se viene la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con Ecuador ya clasificado a la próxima Copa del Mundo, el argentino Sebastián Beccacece sostendrá una decisión que había tomado para su equipo: recibirá a la Selección Argentina en la ciudad de Guayaquil para no tener como excusa la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, sede en la que suele jugar la Tri en las Eliminatorias Sudamericanas.

En una entrevista con Radio Centro hace unos meses, Beccacece explicó respecto a la decisión que "es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina, que a lo largo de la historia en Sudamérica han estado arriba". Ante la Verdeamarela en junio, fue empate por 0-0 en la fecha 15.

En aquel entonces, Beccacece destacó que la intención era “ya no tener como excusa el clima de Quito” y agregó: "Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas, en nosotros mismos, que podamos desarrollar nuestro carácter, nuestra mentalidad y jugar de igual a igual”.

Temas
Seguí leyendo

Della Motta y Peralta se consagraron campeones en la sexta fecha del Zonal Cuyano en el Villicum

Polémica en el clásico pocitano: una bandera de Atenas generó enojo en la tribuna de Aberastain

El Mirasol, dueño del clásico pocitano

El sanjuanino Nicolás Tivani gritó campeón en Portugal

Mala carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza: terminó 17mo

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

El volante de River con raíces sanjuaninas sufrió una gravísima lesión y estará varios meses afuera de las canchas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el dt de san martin y la cruda critica sobre el presente de san lorenzo: me genera amargura y tristeza
Declaraciones

El DT de San Martín y la cruda crítica sobre el presente de San Lorenzo: "Me genera amargura y tristeza"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Te Puede Interesar

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el efecto elecciones crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones
Reacciones financieras

Por el "efecto elecciones" crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones

La escuela donde sucedieron los hechos que generan alarmar entre la comunidad educativa de San Juan.
Caso resonante

Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street
Derrota de LLA en Bs.As

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Foto, captura.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones