¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador

Ya es costumbre que la Selección Argentina cierre las Eliminatorias Sudamericanas en Ecuador . El próximo martes, desde las 20, visitará Guayaquil sin Lionel Messi, desafectado tras la goleada 3-0 a Venezuela, ni el suspendido Cristian Romero , por lo que Lionel Scaloni deberá meter mano y hará varios cambios respecto al equipo que jugó y brilló días atrás en el Monumental.

Declaraciones El DT de San Martín y la cruda crítica sobre el presente de San Lorenzo: "Me genera amargura y tristeza"

Salvo el arco, bien custodiado por Emiliano Dibu Martínez, se esperan retoques en todas las líneas . Según lo delineado en las últimas prácticas en el predio de AFA en Ezeiza, Leonardo Balerdi ocupará el lugar del Cuti (llegó a las dos amarillas) y también podrían modificarse los laterales.

Scaloni hoy por hoy no tiene ninguna duda de quiénes son los carrileros titulares: Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. Sin embargo, teniendo en cuenta que el choque con los de Sebastián Beccacece se disputará por mera formalidad y para ponerle el broche de oro a la clasificación rumbo al Mundial, piensa aprovecharlo para hacer algunas pruebas y despejar dudas.

Argentina terminó el último partido frente a la Vinotinto con Giuliano Simeone por derecha y Nicolás González por izquierda. Dos incansables futbolistas que demostraron condiciones para pasar de defensa a ataque y viceversa en cuestión de segundos. Ambos podrían tener su chance desde el silbatazo inicial, aunque también asoma la posibilidad de que apueste por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de buenos presentes en River.

Leé más: El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

Unos metros adelante, además de la vuelta de Alexis Mac Allister, posiblemente en reemplazo de Franco Mastantuono, podría haber otras modificaciones, ya que el DT probó en los entrenamientos con Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso. En caso de que ingresen los dos volantes zurdos, todavía no están definidas las salidas.

Tampoco está claro si Julián Álvarez se mantendrá como referencia de área o reaparecerá la dupla junto a Lautaro Martínez, quien viene de marcar en la última jornada y podría meterse en lugar de Messi. La incertidumbre en torno al 11 titular se irá despejando tras la conferencia de Scaloni, este lunes desde las 10, y los trabajos matutinos antes de volar con destino a Guayaquil, sede elegida por Beccacece para "ya no tener como excusa el clima de Quito".

La desafiante decisión de Beccacece en Ecuador para jugar con Argentina

Se viene la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con Ecuador ya clasificado a la próxima Copa del Mundo, el argentino Sebastián Beccacece sostendrá una decisión que había tomado para su equipo: recibirá a la Selección Argentina en la ciudad de Guayaquil para no tener como excusa la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, sede en la que suele jugar la Tri en las Eliminatorias Sudamericanas.

En una entrevista con Radio Centro hace unos meses, Beccacece explicó respecto a la decisión que "es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina, que a lo largo de la historia en Sudamérica han estado arriba". Ante la Verdeamarela en junio, fue empate por 0-0 en la fecha 15.

En aquel entonces, Beccacece destacó que la intención era “ya no tener como excusa el clima de Quito” y agregó: "Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas, en nosotros mismos, que podamos desarrollar nuestro carácter, nuestra mentalidad y jugar de igual a igual”.