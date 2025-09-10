Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

El fuerte viento que se esperaba durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre en San Juan y que motivó la emisión de una alerta meteorológica por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde, comenzó a sentirse con intensidad en algunas zonas de la provincia antes del mediodía.

Atención San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

Este miércoles Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Ante esta situación, desde la Dirección Nacional de Vialidad pidieron a los conductores máxima precaución al momento de transitar.

"En la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo entre Matagusanos y Talacasto, entre los departamentos Ullum y Jáchal, ya hay escasa visibilidad debido a la tierra", indicaron desde el organismo alrededor de las 10, y compartieron imágenes captadas en la zona del paraje Matías Sánchez, a través de las cuales puede observarse la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965774239018909720&partner=&hide_thread=false Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan

El fuerte viento que se esperaba durante la jornada de este miércoles en San Juan y que motivó la emisión de una alerta meteorológica para la tarde, comenzó a sentirse con intensidad en algunas zonas de la provincia… pic.twitter.com/e4RUtRNflx — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 10, 2025

Al mismo tiempo, aseguraron que los fuertes vientos y las lluvias intermitentes en zonas de altura están generando material de arrastre en los badenes. "Esto provoca poca visibilidad y riesgo de deslizamientos, por lo que se recomienda extrema precaución", señalaron.

Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó: