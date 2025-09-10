Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

El fuerte viento que se esperaba durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre en San Juan y que motivó la emisión de una alerta meteorológica por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde, comenzó a sentirse con intensidad en algunas zonas de la provincia antes del mediodía.
Ante esta situación, desde la Dirección Nacional de Vialidad pidieron a los conductores máxima precaución al momento de transitar.
"En la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo entre Matagusanos y Talacasto, entre los departamentos Ullum y Jáchal, ya hay escasa visibilidad debido a la tierra", indicaron desde el organismo alrededor de las 10, y compartieron imágenes captadas en la zona del paraje Matías Sánchez, a través de las cuales puede observarse la situación.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1965774239018909720&partner=&hide_thread=false
Al mismo tiempo, aseguraron que los fuertes vientos y las lluvias intermitentes en zonas de altura están generando material de arrastre en los badenes. "Esto provoca poca visibilidad y riesgo de deslizamientos, por lo que se recomienda extrema precaución", señalaron.
Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó:
-
Circular con las luces bajas encendidas.
-
Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.
-
Respetar las indicaciones del personal en la zona.