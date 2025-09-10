miércoles 10 de septiembre 2025

¡Cuidado!

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Desde la Dirección de Vialidad Nacional informaron que las consecuencias del viento ya comienzan a percibirse en algunas zonas de la provincia. Las recomendaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.

El fuerte viento que se esperaba durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre en San Juan y que motivó la emisión de una alerta meteorológica por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde, comenzó a sentirse con intensidad en algunas zonas de la provincia antes del mediodía.

Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.
Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta por viento para esta tarde y asegura que el fenómeno afectará a prácticamente toda la provincia.
San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

Ante esta situación, desde la Dirección Nacional de Vialidad pidieron a los conductores máxima precaución al momento de transitar.

"En la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo entre Matagusanos y Talacasto, entre los departamentos Ullum y Jáchal, ya hay escasa visibilidad debido a la tierra", indicaron desde el organismo alrededor de las 10, y compartieron imágenes captadas en la zona del paraje Matías Sánchez, a través de las cuales puede observarse la situación.

Al mismo tiempo, aseguraron que los fuertes vientos y las lluvias intermitentes en zonas de altura están generando material de arrastre en los badenes. "Esto provoca poca visibilidad y riesgo de deslizamientos, por lo que se recomienda extrema precaución", señalaron.

Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó:

  • Circular con las luces bajas encendidas.

  • Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

  • Respetar las indicaciones del personal en la zona.

Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.
Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

