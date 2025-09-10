miércoles 10 de septiembre 2025

Atención

San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta previsto para la jornada de este miércoles en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta por viento para esta tarde y asegura que el fenómeno afectará a prácticamente toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta por viento para esta tarde y asegura que el fenómeno afectará a prácticamente toda la provincia.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta meteorológica que rige para San Juan por viento. Ahora, se espera que el fenómeno que llegará desde el sector Sureste impacte durante la tarde en prácticamente toda la provincia.

Según el reporte, durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre, el viento se sentirá con relativa fuerza en los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Zonda, Ullum y Jáchal.

Y se suman a ellos las zonas de precordillera de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito y Sarmiento.

image

“El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, indica el reporte.

Y suma: “En el resto del área se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil de la provincia ya había advertido sobre la existencia del fenómeno en la provincia, ofreciendo ciertos consejos a tener en cuenta para estas ocasiones.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

  • Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.
  • No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).
  • Tener siempre a mano linternas cargadas

Asimismo, la Dirección recordó los números de contacto ante cualquier emergencia:

  • 911
  • 100 Bomberos
  • 103 Protección civil

Qué pasará con la temperatura en San Juan

Más allá del alerta por vientos, el SMN indicó que, tras una temperatura mínima que rondó los 10 grados, se espera que la máxima ascienda hasta los 25 grados durante la tarde.

Ya sin viento y bajo el cielo despejado, el pronóstico marca que mañana jueves, la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima volverá a tocar los 25 grados. En tanto que, para el viernes se espera condiciones similares, mientras el termómetro toque los 27 grados.

image

