lunes 8 de septiembre 2025

¿Adivinó?

Massa anticipó en el 2024 quiénes serían los candidatos del peronismo sanjuanino

En noviembre del año pasado, el excandidato a presidente reveló a sus favoritos para las legislativas nacionales en San Juan. Acertó en dos de tres y preguntó por una intendente.

Por Fernando Ortiz
image

En noviembre del 2024, Sergio Massa hizo un curioso pronóstico político sobre San Juan. Durante un encuentro de formación militante en la Provincia de Buenos Aires, el excandidato presidencial del Frente Renovador se reunió con un grupo de dirigentes justicialistas sanjuaninos y, en una charla de sobremesa en Tigre, arriesgó cuáles serían los nombres más fuertes del peronismo para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025.

Con total claridad, Massa señaló a Cristian Andino (exintendente de San Martín) y a Fabián Gramajo (exintendente de Chimbas) como sus favoritos. Además, preguntó especialmente por la gestión de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, quien finalmente también terminó en la grilla de candidatos.

Según reconstruyeron fuentes que participaron de aquella reunión, Massa habló de la necesidad de que el PJ sanjuanino ordene su interna con una primaria entre dos dirigentes “taquilleros” que ya habían pasado por la fórmula a vicegobernador en 2023: Gramajo y Andino.

El chimbero llegó con la plataforma San Juan Te Quiero, una derivación de su proyecto municipal “Chimbas Te Quiero”, que continúa con Daniela Rodríguez, principal socia política. Tras acompañar a José Luis Gioja en la boleta que perdió en 2023, busca ahora provincializarse con miras al 2025.

En el caso de Andino, su estrategia pasa por la estructura de los doce intendentes uñaquistas que aún responden al exgobernador Sergio Uñac. Aunque no armó un espacio propio, nunca dejó de hacer campaña. Su estilo de recorridas permanentes le valió el apodo de “El máquina”.

