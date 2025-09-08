Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

Este martes en San Juan comienza con una mañana fresca y mayormente despejada, con temperaturas próximas a los 8 °C, y una sensación primaveral que evoca calma y claridad en el ambiente.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 9 de septiembre un día fresco al amanecer que irá calentándose hasta alcanzar una tarde templada ideal para salir al aire libre.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá despejado con algunas nubes pasajeras, mientras que la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en torno a los 27 °C, ofreciendo una jornada muy agradable.
El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias ni condiciones adversas. La jornada se presenta ideal para disfrutar actividades al aire libre, aprovechar espacios verdes o simplemente disfrutar del sol sin exceso de calor.