martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 9 de septiembre un día fresco al amanecer que irá calentándose hasta alcanzar una tarde templada ideal para salir al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un especialista adelantó qué características tendrá la primavera en San Juan.

Un especialista adelantó qué características tendrá la primavera en San Juan.

Este martes en San Juan comienza con una mañana fresca y mayormente despejada, con temperaturas próximas a los 8 °C, y una sensación primaveral que evoca calma y claridad en el ambiente.

Lee además
massa anticipo en el 2024 quienes serian los candidatos del peronismo sanjuanino
¿Adivinó?

Massa anticipó en el 2024 quiénes serían los candidatos del peronismo sanjuanino
Una calle clave de Capital estará cortada al tránsito durante 10 días por obras de OSSE.
Atención

Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

A medida que avance el día, el cielo permanecerá despejado con algunas nubes pasajeras, mientras que la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en torno a los 27 °C, ofreciendo una jornada muy agradable.

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias ni condiciones adversas. La jornada se presenta ideal para disfrutar actividades al aire libre, aprovechar espacios verdes o simplemente disfrutar del sol sin exceso de calor.

Seguí leyendo

Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei

Se vota en la Provincia de Buenos Aires, tras semanas previas envueltas en turbulencias y escándalos

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Un sanjuanino se encuentra en una delicada situación de salud y buscan dadores de sangre

Los sanjuaninos podrán disfrutar este sábado de los sabores típicos y las tradiciones de cuatro continentes en un solo lugar

El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
massa anticipo en el 2024 quienes serian los candidatos del peronismo sanjuanino
¿Adivinó?

Massa anticipó en el 2024 quiénes serían los candidatos del peronismo sanjuanino

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Te Puede Interesar

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un especialista adelantó qué características tendrá la primavera en San Juan.
Clima

Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Capello, sin filtro en Paren: del peronismo ladrón a las críticas a Milei y la advertencia minera
Entrevista

Capello, sin filtro en Paren: del "peronismo ladrón" a las críticas a Milei y la advertencia minera

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan