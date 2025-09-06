sábado 6 de septiembre 2025

Actividad gratuita

Los sanjuaninos podrán disfrutar este sábado de los sabores típicos y las tradiciones de cuatro continentes en un solo lugar

Se trata del Festival del Inmigrante, que se estará realizando esta tarde con entrada libre y gratuita. Colectividades representadas por sus sabores, danzas y tradiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado, desde las 18 horas, se estará realizando una nueva edición del Festival del Inmigrante, el evento que visibiliza la herencia cultural que hay en la provincia, con la presencia de diversas colectividades y comunidades que han logrado echar raíces en San Juan, pero sin dejar de lado sus orígenes familiares. La cita será en el parque de mayo y habrá diversos atractivos para todo el público.

Conforme a lo informado por el Ministerio de Gobierno, quienes están detrás de la organización del evento, en esta oportunidad participaran colectividades representativas de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia y Venezuela. En contacto con el público, la intención es poder compartir sus practicas ancestrales y tradiciones por medio de platillos típicos de cada zona, sus danzas típicas, hábitos y costumbres, propios de cada comunidad.

El Festival del Inmigrante estará abierto a todo el público, con espectáculos en vivo, comidas típicas y actividades pensadas para toda la familia.

El evento se llevará a cabo desde las 18 hasta entrada la medianoche, en el Parque de Mayo, más precisamente en la Plaza del Sol y Plaza de las Américas, detrás del monumento al General San Martín.

image
