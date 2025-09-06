sábado 6 de septiembre 2025

Cronograma de pagos

El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar

En septiembre de 2025, algunos beneficiarios de la ANSES podrán cobrar un bono extra de 70.000 pesos. Además está el aumento mensual del Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Para quién está destinado el bono de ANSES?

El bono extra de $70.000 está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.

ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre.

ANSES: montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74

PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02

Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:

Jubilación mínima + bono: $390.277,17

PUAM + bono: $326.221,74

PNC + bono: $294.194,02

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025

Los cobros se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 8 de septiembre

DNI 1: 9 de septiembre

DNI 2: 10 de septiembre

DNI 3: 11 de septiembre

DNI 4: 12 de septiembre

DNI 5: 15 de septiembre

DNI 6: 16 de septiembre

DNI 7: 17 de septiembre

DNI 8: 18 de septiembre

DNI 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 22 de septiembre

DNI 2 y 3: 23 de septiembre

DNI 4 y 5: 24 de septiembre

DNI 6 y 7: 25 de septiembre

DNI 8 y 9: 26 de septiembre

Fuente: Perfil

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

