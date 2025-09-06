El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar

Algunos beneficiarios de la ANSES serán beneficiados en este mes de septiembre cuando cobren sus haberes. Es que no tan solo serán recibirán el aumento mensual del 1,9% correspondiente a la inflación. Si no también un bono extra de $70.000.
En septiembre de 2025, algunos beneficiarios de la ANSES podrán cobrar un bono extra de 70.000 pesos. Además está el aumento mensual del Gobierno.
El bono extra de $70.000 está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.
Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:
Jubilación mínima: $320.277,17
Jubilación máxima: $2.155.162,17
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74
PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02
Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:
Jubilación mínima + bono: $390.277,17
PUAM + bono: $326.221,74
PNC + bono: $294.194,02
Los cobros se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma completo:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 8 de septiembre
DNI 1: 9 de septiembre
DNI 2: 10 de septiembre
DNI 3: 11 de septiembre
DNI 4: 12 de septiembre
DNI 5: 15 de septiembre
DNI 6: 16 de septiembre
DNI 7: 17 de septiembre
DNI 8: 18 de septiembre
DNI 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 22 de septiembre
DNI 2 y 3: 23 de septiembre
DNI 4 y 5: 24 de septiembre
DNI 6 y 7: 25 de septiembre
DNI 8 y 9: 26 de septiembre
Fuente: Perfil