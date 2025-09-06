El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar

Algunos beneficiarios de la ANSES serán beneficiados en este mes de septiembre cuando cobren sus haberes. Es que no tan solo serán recibirán el aumento mensual del 1,9% correspondiente a la inflación. Si no también un bono extra de $70.000.

En Septiembre ANSES oficializó el aumento y el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán

Atención ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

El bono extra de $70.000 está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17 , suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.

image ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre.

ANSES: montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74

PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02

Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:

Jubilación mínima + bono: $390.277,17

PUAM + bono: $326.221,74

PNC + bono: $294.194,02

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025

Los cobros se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 8 de septiembre

DNI 1: 9 de septiembre

DNI 2: 10 de septiembre

DNI 3: 11 de septiembre

DNI 4: 12 de septiembre

DNI 5: 15 de septiembre

DNI 6: 16 de septiembre

DNI 7: 17 de septiembre

DNI 8: 18 de septiembre

DNI 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 22 de septiembre

DNI 2 y 3: 23 de septiembre

DNI 4 y 5: 24 de septiembre

DNI 6 y 7: 25 de septiembre

DNI 8 y 9: 26 de septiembre

Fuente: Perfil