miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social dará un extra en septiembre que se sumará a diferentes prestaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES continúa brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.

ANSES continúa brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en el mes de septiembre dará un plus extra de $ 67.000 para un determinado grupo de beneficiarios. Estará vigente para familias con hijos y podrán acceder a través del sitio web del organismo.

Lee además
ANSES ha puesto a disposición de un grupo de beneficiarios una línea de crédito.
Haciendo cuentas

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos
ANSES tiene un pago extra especial para embarazadas.
Ayuda al bolsillo

ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

Cómo solicitar el plus de ANSES de $67.000

El beneficio exclusivo que dará la ANSES en septiembre es a través de la Asignación de Pago Único por Nacimiento (APU) y alcanzará un total de $ 67.062. No obstante, este beneficio estará vigente una sola vez y es una ayuda adicional para algunas familias.

El refuerzo que emitirá la Administración Nacional de la Seguridad Social se otorga por única ocasión y se oriente a un momento de máxima importancia como es la llegada de un hijo. En este sentido, se requiere de una serie de requisitos para poder solicitar la ayuda.

Qué se necesita para cobrar la APU de ANSES

En esta ocasión, el ente diagramó que solamente algunas personas podrán acceder a la Asignación de Pago Único por Nacimiento. En esta línea, están habilitados a completar la solicitud estos grupos:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Personas que perciban la Prestación por Desempleo.

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la AUH por discapacidad o de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Paso a paso: cómo solicitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento

Para poder pedir la Asignación de Pago Único por Nacimiento se deben ingresar los siguientes datos para realizar el pedido ante la ANSES.

  • Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Presentar la documentación solicitada, la cual se divide en:

    • DNI de ambos padres o madres.

    • DNI del bebé.

    • Partida de nacimiento del niño o niña.

    • En caso de adopción, la sentencia judicial correspondiente.

  • Seleccionar el canal de trámite:

    • De manera online, a través de la opción Atención Virtual, seleccionando "Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción".

    • De manera presencial, en cualquier oficina de ANSES, aunque en este caso es necesario solicitar un turno previo.

  • Aguardar por la aprobación del beneficio una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social reciba toda la información y certifique el permiso para emitir el bono.

Con qué prestaciones sociales de ANSES se puede combinar la APU

Los beneficiarios o titulares de los siguientes programas de asistencia social que emite la ANSES podrán solicitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento:

  • AUH (Asignación Universal pro Hijo): con un monto bruto de $ 111.140 por hijo (de los cuales se cobra el 80% mensual, $ 88.912, y se retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH para acceder al total separado).

  • Tarjeta Alimentar: a partir de $ 52.250 para un hijo, $ 81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

  • Complemento Leche: de $ 42.162 para madres con hijos de hasta 3 años.

FUENTE: Cronista

Temas
Seguí leyendo

Descuentos ANSES en supermercados: quiénes acceden, cómo funciona y qué locales están adheridos

Un nuevo programa de ANSES permite comprar con descuentos en supermercados y otros comercios: cómo aprovecharlo

Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

ANSES: este grupo de AUH cobrará más de $ 500.000 en septiembre

Planes sociales: en septiembre ANSES entregará un bono adicional de $115.000

San Juan arrancará el miércoles con frío, pero se despide del invierno con una jornada primaveral

AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuándo saldrán a la venta

Organizan jornada para reforzar la prevención del suicidio en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Te Puede Interesar

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

De quedar libre por ser bajito y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River
Tiempo Streaming

De quedar libre por "ser bajito" y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River