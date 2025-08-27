Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en el mes de septiembre dará un plus extra de $ 67.000 para un determinado grupo de beneficiarios. Estará vigente para familias con hijos y podrán acceder a través del sitio web del organismo.

Ayuda al bolsillo ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

El beneficio exclusivo que dará la ANSES en septiembre es a través de la Asignación de Pago Único por Nacimiento (APU) y alcanzará un total de $ 67.062 . No obstante, este beneficio estará vigente una sola vez y es una ayuda adicional para algunas familias.

El refuerzo que emitirá la Administración Nacional de la Seguridad Social se otorga por única ocasión y se oriente a un momento de máxima importancia como es la llegada de un hijo. En este sentido, se requiere de una serie de requisitos para poder solicitar la ayuda.

Qué se necesita para cobrar la APU de ANSES

En esta ocasión, el ente diagramó que solamente algunas personas podrán acceder a la Asignación de Pago Único por Nacimiento. En esta línea, están habilitados a completar la solicitud estos grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Personas que perciban la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la AUH por discapacidad o de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Paso a paso: cómo solicitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento

Para poder pedir la Asignación de Pago Único por Nacimiento se deben ingresar los siguientes datos para realizar el pedido ante la ANSES.

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presentar la documentación solicitada, la cual se divide en:

DNI de ambos padres o madres.



DNI del bebé.



Partida de nacimiento del niño o niña.



En caso de adopción, la sentencia judicial correspondiente.

Seleccionar el canal de trámite: De manera online , a través de la opción Atención Virtual , seleccionando "Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción". De manera presencial , en cualquier oficina de ANSES, aunque en este caso es necesario solicitar un turno previo .

Aguardar por la aprobación del beneficio una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social reciba toda la información y certifique el permiso para emitir el bono.

Con qué prestaciones sociales de ANSES se puede combinar la APU

Los beneficiarios o titulares de los siguientes programas de asistencia social que emite la ANSES podrán solicitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento:

AUH (Asignación Universal pro Hijo) : con un monto bruto de $ 111.140 por hijo (de los cuales se cobra el 80% mensual, $ 88.912, y se retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH para acceder al total separado).

Tarjeta Alimentar : a partir de $ 52.250 para un hijo, $ 81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

Complemento Leche: de $ 42.162 para madres con hijos de hasta 3 años.

FUENTE: Cronista