Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Es posible consultar las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye ANSES para el noveno mes del año.
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.
En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal y Maternidad
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Pensiones No Contributivas
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo