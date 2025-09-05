viernes 5 de septiembre 2025

Atención

ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

ANSES anunció las fechas de pago, con un aumento y un bono adicional para los beneficiarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada de septiembre, los beneficiarios de ANSES ya se preparan para recibir el pago de sus haberes. Este mes trae novedades positivas para jubilados y pensionados, ya que además del aumento habitual, se suma un refuerzo económico exclusivo gestionado por el gobierno de Javier Milei.

ANSES confirmó un aumento en el pago a los jubilados y otros grupos de beneficiarios en septiembre.
Fechas de pago de jubilados y pensionados en septiembre

image
ANSES anunció aumento para septiembre

ANSES anunció aumento para septiembre

Según el calendario oficial de ANSES, las acreditaciones se realizarán por terminación de DNI, comenzando el próximo lunes. Las fechas detalladas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

A cuánto asciende el pago en septiembre

ANSES confirmó que el incremento de septiembre será del 1,90% sobre los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Además, se sumará un bono extra de $70.000, destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados, que se pagará durante los meses restantes del año.

Los montos finales estimados para septiembre son:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Con estas medidas, ANSES busca reforzar los ingresos de quienes menos cobran, asegurando que los jubilados y pensionados cuenten con un respaldo adicional en sus haberes de septiembre.

