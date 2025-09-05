ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

Con la llegada de septiembre, los beneficiarios de ANSES ya se preparan para recibir el pago de sus haberes. Este mes trae novedades positivas para jubilados y pensionados , ya que además del aumento habitual, se suma un refuerzo económico exclusivo gestionado por el gobierno de Javier Milei.

Agendando ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales para septiembre

En Septiembre ANSES oficializó el aumento y el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán

Según el calendario oficial de ANSES, las acreditaciones se realizarán por terminación de DNI , comenzando el próximo lunes. Las fechas detalladas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

A cuánto asciende el pago en septiembre

ANSES confirmó que el incremento de septiembre será del 1,90% sobre los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Además, se sumará un bono extra de $70.000, destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados, que se pagará durante los meses restantes del año.

Los montos finales estimados para septiembre son:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Con estas medidas, ANSES busca reforzar los ingresos de quienes menos cobran, asegurando que los jubilados y pensionados cuenten con un respaldo adicional en sus haberes de septiembre.