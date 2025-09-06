sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pedido a la comunidad

Un sanjuanino se encuentra en una delicada situación de salud y buscan dadores de sangre

El comunicado buscando los dadores de sangre fue compartido por la Policía de San Juan. Se buscan 10 dadores de sangre A/O Negativo. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sangre.png

Por medio de un comunicado emitido en las vías oficiales de la Policía de San Juan, informaron la búsqueda de dadores de sangre para un ciudadano que se encuentra en delicado estado de salud y necesita de la solidad de los sanjuaninos para salir adelante.

Lee además
estoy con el corazon dividido: la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del monumental
Tiempo en el Monumental

"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental
adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policia las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Se trata de Eberto Daniel Cortez, quien se encuentra atravesando un delicado momento. Conforme señalaron en el comunicado, se necesitan 10 dadores de sangre factor A/O Negativo.

Quienes se encuentren en condiciones de donar, y puedan hacerlo, deben acercarse al Servicio de Hemoterapia, que se encuentra en Av. Rioja 624 (sur), de lunes a viernes de 8 a 9 horas.

image
Temas
Seguí leyendo

Los sanjuaninos podrán disfrutar este sábado de los sabores típicos y las tradiciones de cuatro continentes en un solo lugar

El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan

En la previa del finde, cómo está el Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

La feria sanjuanina más tradicional cumple 12 años y lo celebra con gran cantidad de ofertas

En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Te Puede Interesar

La tarjeta SUBE sigue siendo el método de pago del pasaje de colectivo más usado, pero los sanjuaninos ya comenzaron a aprovechar las nuevas alternativas. video
Videonota

La SUBE resiste, pero un nuevo medio de pago ya pisa fuerte: mirá cuál es y qué lo destaca

Por Daiana Kaziura
Los sanjuaninos podrán disfrutar este sábado de los sabores típicos y las tradiciones de cuatro continentes en un solo lugar
Actividad gratuita

Los sanjuaninos podrán disfrutar este sábado de los sabores típicos y las tradiciones de cuatro continentes en un solo lugar

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Un sanjuanino se encuentra en una delicada situación de salud y buscan dadores de sangre
Pedido a la comunidad

Un sanjuanino se encuentra en una delicada situación de salud y buscan dadores de sangre

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan