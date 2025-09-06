Un sanjuanino se encuentra en una delicada situación de salud y buscan dadores de sangre

Por medio de un comunicado emitido en las vías oficiales de la Policía de San Juan, informaron la búsqueda de dadores de sangre para un ciudadano que se encuentra en delicado estado de salud y necesita de la solidad de los sanjuaninos para salir adelante.
Se trata de Eberto Daniel Cortez, quien se encuentra atravesando un delicado momento. Conforme señalaron en el comunicado, se necesitan 10 dadores de sangre factor A/O Negativo.
Quienes se encuentren en condiciones de donar, y puedan hacerlo, deben acercarse al Servicio de Hemoterapia, que se encuentra en Av. Rioja 624 (sur), de lunes a viernes de 8 a 9 horas.