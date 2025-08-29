viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Las imágenes, captadas en plena Avenida Rioja, muestran la brutal pelea entre dos adolescentes. El video se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Otro viral sobre una gresca juvenil. En plena vereda Oeste de Avenida Rioja, entre calle Mitre e Ignacio de la Roza, dos adolescentes protagonizaron una pelea que terminó siendo registrada por peatones y difundida masivamente en redes sociales.

Lee además
El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso
Imagen ilustrativa.
Judiciales

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

El registro muestra a las jóvenes tomándose del cabello y lanzándose golpes, mientras a su alrededor un grupo de chicos observaba la escena y hasta arengaba la gresca con gritos y risas. El clima de tensión creció a medida que la pelea se prolongaba, sin que nadie pudiera detenerla de inmediato.

Minutos después, efectivos policiales se acercaron hasta el lugar e intentaron calmar la situación. Pese a sus esfuerzos, les costó separar a las adolescentes, que continuaban forcejeando en medio de la multitud que alentaba. La intervención no logró apagar de golpe la agresividad que ya estaba desatada.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961472311669727503&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Atraparon a Lautaro Martínez, pero no es el "Toro": quiso sacar leña de una finca en Zonda y salió por un boquete

Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Juan

Rawson: cayó un joven con un arma 'tumbera' tras intentar robar una panadería

Intento de robo en Pocito: vecinos redujeron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

Se rompió una rueda de su moto y sufrió una fuerte caída en Rawson

Siguen los robos insólitos en el centro: ahora un hombre se intentó llevar una sartén y un detergente

Caucete: una nena de 4 años le dio toda la confianza a un hombre que consideraba un abuelo y éste abusó de ella

Chimbas: un detenido por intento de homicidio tras una intensa persecución policial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Debate oral

Caucete: una nena de 4 años le dio toda la confianza a un hombre que consideraba un abuelo y éste abusó de ella

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Te Puede Interesar

Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería. 
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa.
Judiciales

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Ya están en marcha las inscripciones para participar en el concurso de la pizza sanjuanina. 
Quedan pocos días

Concurso de la pizza sanjuanina: cómo participar y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana