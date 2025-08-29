Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Otro viral sobre una gresca juvenil. En plena vereda Oeste de Avenida Rioja, entre calle Mitre e Ignacio de la Roza, dos adolescentes protagonizaron una pelea que terminó siendo registrada por peatones y difundida masivamente en redes sociales.

El registro muestra a las jóvenes tomándose del cabello y lanzándose golpes, mientras a su alrededor un grupo de chicos observaba la escena y hasta arengaba la gresca con gritos y risas. El clima de tensión creció a medida que la pelea se prolongaba, sin que nadie pudiera detenerla de inmediato.

Minutos después, efectivos policiales se acercaron hasta el lugar e intentaron calmar la situación. Pese a sus esfuerzos, les costó separar a las adolescentes, que continuaban forcejeando en medio de la multitud que alentaba. La intervención no logró apagar de golpe la agresividad que ya estaba desatada. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961472311669727503&partner=&hide_thread=false Adolescentes se agarraron a los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las separó pic.twitter.com/q8pe2PqKYV — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 29, 2025

Temas Adolescentes

centro

Sanjuanino

policía