Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Otro viral sobre una gresca juvenil. En plena vereda Oeste de Avenida Rioja, entre calle Mitre e Ignacio de la Roza, dos adolescentes protagonizaron una pelea que terminó siendo registrada por peatones y difundida masivamente en redes sociales.
Las imágenes, captadas en plena Avenida Rioja, muestran la brutal pelea entre dos adolescentes. El video se volvió viral.
El registro muestra a las jóvenes tomándose del cabello y lanzándose golpes, mientras a su alrededor un grupo de chicos observaba la escena y hasta arengaba la gresca con gritos y risas. El clima de tensión creció a medida que la pelea se prolongaba, sin que nadie pudiera detenerla de inmediato.
Minutos después, efectivos policiales se acercaron hasta el lugar e intentaron calmar la situación. Pese a sus esfuerzos, les costó separar a las adolescentes, que continuaban forcejeando en medio de la multitud que alentaba. La intervención no logró apagar de golpe la agresividad que ya estaba desatada.