viernes 5 de septiembre 2025

Red Tulum

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan

El Gobierno provincial confirmó que la Red Tulum ofrecerá colectivos gratuitos para trasladar al público hasta el Estadio del Bicentenario y el Velódromo durante las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Además, se anunciaron mejoras en la organización para brindar mayor comodidad a los visitantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A poco más de dos meses de la Fiesta Nacional del Sol 2025, una de las dudas más recurrentes entre los sanjuaninos giraba en torno a cómo llegar hasta el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, epicentros de la celebración prevista para el 20, 21 y 22 de noviembre.

En diálogo con Radio Sarmiento, la secretaria de Turismo de la Provincia, Belén Barbosa, despejó la incógnita y confirmó que el servicio de transporte urbano brindado por la Red Tulum será gratuito durante las tres jornadas del evento. Se trata de una medida pensada para facilitar el acceso del público a la fiesta mayor de los sanjuaninos, teniendo en cuenta que desde el centro de la capital hasta el predio hay cerca de 9 kilómetros de distancia, y que muchos asistentes viajarán desde departamentos mucho más alejados.

Barbosa adelantó también que la organización de este año incorporará cambios en la distribución de espacios, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los visitantes. Entre las novedades se incluyen un sector infantil con juegos, más lugares destinados a quienes deseen estar sentados y la ampliación en un 20 % del patio gastronómico. Además, se sumarán escenarios para artistas de distintos géneros, desde folclóricos hasta clásicos.

La funcionaria sostuvo que la idea es que la edición 2025 ofrezca una experiencia mejorada respecto al año anterior, con mayores comodidades para disfrutar a pleno de los espectáculos y la propuesta cultural.

En 2024, durante la edición realizada en octubre, la Red Tulum implementó un esquema especial con colectivos gratuitos que partieron desde distintos puntos de la provincia para facilitar el traslado de los asistentes. En esa ocasión, las líneas se dividieron por zonas: la Magenta cubrió el Oeste (con salidas desde Rivadavia, La Bebida y Capital), la Verde conectó el Norte (Chimbas y Albardón), la Celeste hizo lo propio con el Este (Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio) y la Amarilla trasladó al público del Sur (Rawson, Pocito y Sarmiento).

El servicio funcionó con horarios fijos: los viajes de ida comenzaron a las 18:30 y el regreso a las 23, desde un punto de encuentro ubicado frente al Velódromo. La expectativa oficial es que este año se replique un esquema similar, con el agregado de las mejoras logísticas que se están planificando.

