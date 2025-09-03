Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.

En el Ministerio de Turismo de San Juan no descartan contratar algún artista internacional para la edición de la Fiesta Nacional del Sol de este año que será del 20 al 22 de noviembre, pero a la vez hablan de conseguir un festejo "bueno, bonito y barato" como el del 2024, que fue el estreno para la gestión orreguista y contó con figuras nacionales y locales y no de afuera del país como se dio en años anteriores.

"Hay mucho avance, hay negociaciones. Desde el año pasado no queremos lanzar nombres que no estén firmados los contratos. Porque nos perjudica, hasta en la estrategia. O sea, si yo anuncio que tal va a estar en la Feria del Sol y todavía no cierro el número con tal... Y después yo tengo que salir a decir que no... Si hubieran visto la primera lista de artistas con los cuales charlamos el año pasado y los que terminaron viniendo... Nada que ver", dijo el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero , en declaraciones a Pelado Stream.

Sobre si hay alguna chance de traer a San Juan algún número internacional, el funcionario respondió que "no es nuestra prioridad. Pero bueno, lo vamos a seguir analizando".

Aclaró que "tiene que estar dentro del encuadre que nosotros le queremos dar a la fiesta. Nosotros, con todo un esquema nacional, tuvimos una fiesta hermosa. Vamos a ver, vamos a tratar de mantenerlo en el mismo esquema. Siempre manteniendo el tema de la austeridad. Siempre manteniendo la estructura que el gobernador nos pide. Racionalidad, seamos normales. Si se puede, se puede. Y si no, no hay problema. Lo podemos hacer bueno, bonito y barato, como pasó el año pasado. Y el objetivo es siempre crecer, pero dentro de los cánones".

El año pasado, la FNS se concreto entre el jueves 31 de octubre y el sábado 2 de noviembre. Se presentaron La K'onga, La Barra, Luck Ra, Airbag, Trueno, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Para este año no hay confirmaciones de ningún artista todavía. Lo que se anunció la semana pasada es que la temática de este 2025 es “San Juan, mi tierra querida”, con el objetivo de homenajear la historia, cultura e identidad provincial (en 2024 el tema fue "Somos energía").

También se confirmó que el evento se repetirá en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, que también fue sede por primera vez el año pasado, ya que antes se hacía en el Predio Ferial ubicado en Chimbas.

Por otro lado, se sigue apuntando a una fiesta "autosustentable", según confirmó Romero. Esto es, que haya sponsors que financien algunos ítems como el cachet de los artistas, justamente. El año pasado se aplicó este modelo así como también el uso de este espacio para lograr rondas de negocios entre empresas locales y foráneas.

"El año pasado se hizo una inversión muy importante. Invertimos en el tema de la estructura del stand del Gobierno, que fue un solo stand. No hubo un stand por ministerio ni por empresa del Estado, sino que hubo un solo stand del Gobierno. Se invirtió en todos los stands gastronómicos que fueron puestos a disposición por el gobierno, con una identidad, con una estética. Y se invirtió también en todo lo que fueron los stands de los departamentos y que no le hiciéramos a los departamentos que afrontaran una inversión con un stand, que quién lo hace más grande, que quién lo hace más chico, cuando en realidad por la situación no interesa eso. Esa inversión está toda guardadita, todo lo vamos a sacar a la calle ahora. Va a ser parte, obviamente, lo que fue estructura del stand de gobierno, va a volver a serlo, lo tenemos. No vamos a tener ese gasto. Lo mismo con los gastronómicos, lo mismo con los stands de los departamentos", aseguró Romero.