Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Esteban Yuvero es intensamente buscado por los sanjuaninos en estas últimas horas. El joven fue visto por última vez este martes y desde ese momento su familia no sabe nada de él.
Su esposa comentó que lo vieron por última vez este martes por la noche en inmediaciones del Teatro Sarmiento.
Su esposa, en comunicación con este diario, explicó que lo vieron por última vez en inmediaciones del Teatro Sarmiento ubicado en inmediaciones de Avenida Alem entre Libertador y San Luis, en el centro.
Este muchacho se está moviendo con su auto particular, un Ford Scort blanco modelo 93, con patente RNO 463, expresaron desde su entorno.
Su familia está desesperada porque la policía no tiene nada de información y necesitan dar con él lo más rápido posible. Este vestía un sweater verde, una remera roja con verde, pantalón beige y zapatos negros.
Cualquier información sobre su paradero llamar al: 2644053701 o al 2645179623.