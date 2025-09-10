miércoles 10 de septiembre 2025

Dupla albiceleste

Orgullo sanjuanino: dos ciclistas de mountain bike correrán en tierra Suiza

Los ciclistas son los únicos sanjuaninos integrantes de la Selección Argentina. Gonzalo correrá el relevo este jueves 11 y Arturo el cross country el viernes 12.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín serán los ciclistas de San Juan que correrán con la Selección Argentina en el cierre del campeonato del mundo de ciclismo de montaña 2025. Esta competencia oficial para la Unión Ciclista Internacional está celebrándose en Suiza, desde el pasado sábado 30 de agosto y concluirá el domingo 14 de septiembre.

Como de costumbre, cada Mundial de mountain bike reúne a todas las especialidades que forman parte de la disciplina, y a ciclistas mujeres y hombres de todos los continentes. En esta ocasión, las carreras mundialistas recorren los senderos montañosos de Cantón del Valais, ciudad ubicada a los pies de los Alpes Suizos.

Ambos ciclistas sanjuaninos tienen 17 años de edad, forman parte de la categoría Junior y en la provincia son alumnos de Gonzalo Tellechea. Está previsto que compitan en una sola prueba. El primero será Gonzalo Martín, quien lo hará en relevos (cuatro ciclistas por equipo), y será mañana jueves 11 de septiembre, a las 12 horas de Argentina. Por su parte, Arturo Ovalles se presentará en cross country, este viernes 12, también al mediodía argentino.

La dupla sanjuanina está instalada desde hace unos días en el lugar de competencia, y pudieron entrenar ante de la competencia. Partieron desde Mendoza el pasado jueves 04. Al término del Mundial en Suiza, el dúo se trasladará a España. Porque en el fin de semana del 19 al 21 de septiembre participarán del Sea Otter Europe, carrera de relevancia que se celebrará en Girona, suelo catalán.

