martes 9 de septiembre 2025

Capital

La explosión de un transformador causó alarma en el centro sanjuanino

El hecho ocurrió minutos antes de las 15 horas de este martes. La explosión provocó un pequeño incendio que, afortunadamente, no dejó heridos ni daños mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Canal 13

Foto captura: Canal 13

Un estruendo sacudió la tranquilidad de la siesta este martes alrededor de las 14:45 en pleno centro de San Juan. Un transformador ubicado en la vereda Norte de Ignacio de la Roza, entre Avenida España y Salta, explotó y provocó un pequeño incendio que, afortunadamente, no dejó heridos ni daños mayores.

El comercio afectado estaba cerrado al momento del incidente, por lo que los dueños solo observaron desde afuera cómo el fuego se iniciaba junto con la nube de humo que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Rápidamente, los bomberos de la Policía de San Juan acudieron al lugar y controlaron las llamas en cuestión de minutos, evitando que el incidente escalara. Minutos después, personal de la empresa Naturgy llegó para retirar los restos del transformador y asegurar la zona.

La Policía interrumpió temporalmente el tránsito en Avenida España y Salta para permitir que los equipos trabajaran sin riesgos, mientras los curiosos observaban la escena desde la vereda.

