La explosión de un transformador causó alarma en el centro sanjuanino

Un estruendo sacudió la tranquilidad de la siesta este martes alrededor de las 14:45 en pleno centro de San Juan . Un transformador ubicado en la vereda Norte de Ignacio de la Roza , entre Avenida España y Salta , explotó y provocó un pequeño incendio que, afortunadamente, no dejó heridos ni daños mayores.

El comercio afectado estaba cerrado al momento del incidente, por lo que los dueños solo observaron desde afuera cómo el fuego se iniciaba junto con la nube de humo que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Embed - Susto en pleno centro por un transformador que estalló en la siesta

Rápidamente, los bomberos de la Policía de San Juan acudieron al lugar y controlaron las llamas en cuestión de minutos, evitando que el incidente escalara. Minutos después, personal de la empresa Naturgy llegó para retirar los restos del transformador y asegurar la zona.

La Policía interrumpió temporalmente el tránsito en Avenida España y Salta para permitir que los equipos trabajaran sin riesgos, mientras los curiosos observaban la escena desde la vereda.