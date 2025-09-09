¿Munisaga juega o no juega en la campaña del peronismo? Los indicios

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, es una de las figuras más gravitantes del peronismo sanjuanino: es el jefe del distrito más populoso de la provincia y bastión justicialista; administra el municipio en conjunto con otros sectores del partido; y sostiene una buena relación con el Gobierno provincial. Sin embargo, al menos en el arranque de la campaña rumbo a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, tuvo un compartimiento pendulante sobre el respaldo a los candidatos del frente Fuerza San Juan. El miércoles recibirá a Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo en la Junta Departamental. ¿Juega o no juega en campaña del peronismo?

Munisaga, inicialmente, no recibió de manera positiva la lista del frente. Desde el 2024 y los primeros meses del 2025, forjó una alianza con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. En reiteradas ocasiones ambos dirigentes destacaron la creación del Eje Rawson-Chimbas. En una reunión ampliada del Consejo Provincial Justicialista con los intendentes y presidentes de Junta, pidió "patear el tablero" y abogó por la unidad en momentos en que se debatía la posibilidad de una interna entre el exgobernador José Luis Gioja, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el propio Gramajo. Luego tomó una postura que enarbola hasta la actualidad: "Only Rawson", una frase que repite como mantra cuando alguien cuestiona decisiones políticas de carácter institucional como sus buenas migas con el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín.

El domingo que anunciaron los candidatos, no participó de ninguna reunión y apenas contestó el teléfono. El día anterior, en charlas informales, bancó la decisión de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, sobre las candidaturas. La dirigente dijo que no compartía la decisión de que Andino encabezase la lista y que no aceptaba el tercer lugar para el San Juan Te Quiero. Sucedió todo lo contrario. El sanmartiniano quedó en primer término y Gramajo aceptó el tercer puesto. La determinación molestó a Munisaga. ¿Por qué? De acuerdo a fuentes consultadas, pensó que estaría en la mesa chica del peronismo o que su socio compartiría la definición, pero, aparentemente, no fue así, sino que el chimbero habría cerrado el lugar directamente con el senador Sergio Uñac, quien ofició de operador principal en la confección de la lista de Fuerza San Juan.

Sea como sea, hubo indicios claros sobre la postura de Munisaga en las semanas posteriores a ese momento. No acudió a la presentación de candidatos en la sede del Partido Justicialista. Tampoco participó de las dos reuniones de intendentes, en las que designaron a los jefes de campaña y hablaron sobre la necesidad de recursos para lo que viene. Actualmente, todavía no hubo un pronunciamiento público del rawsino, salvo en redes sociales. El domingo, asistió a un acto de la Unión Obrera Metalúrgica, acompañó a los candidatos del peronismo y lo expresó en redes sociales: “En el Día del Metalúrgico celebramos a quienes con su trabajo no solo construyen herramientas y estructuras, sino que también forjan progreso y oportunidades para todos. Estuvimos junto a nuestros candidatos a diputados Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, acompañando esta celebración”.

Apareció la foto de los candidatos con Munisaga. Pero no hubo una declaración contundente. Es más, el encargado de comunicar el acto en la Junta Departamental fue el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, es decir, una segunda línea de la conducción municipal. Lo dijo en una entrevista en Radio Light. “La idea es arrancar la campaña electoral apoyando la agrupación Fuerza San Juan y el día de mañana miércoles se hace el lanzamiento en la Junta Departamental de Rawson”, comentó. Y reconoció que la lista no gustó, pero que ahora apoyarán: “Ya no sirve llorar sobre la leche derramada. Puede haber algunas discrepancias, pero fue la decisión que se tomó, hay que acompañar". Una declaración sin mucho entusiasmo.

Sin embargo, sólo son algunos indicios sobre el comportamiento de Munisaga. Es cierto que este martes, el intendente de Rawson estuvo en el acto de asunción de autoridades de la Federación Universitaria de San Juan, en el Rectorado. Nuevamente tomó contacto con los candidatos y también con Gioja, con quien tiene una buena relación y cuyo sector contuvo en el municipio y el Concejo. Desde el entorno del rawsino comentaron que el evento partidario en la Junta, programado para el miércoles a las 20, tiene una convocatoria de alrededor de "1.000 personas". "Pusimos todo el aparato, pero hay que ver si todavía funciona", dijo un colaborador de Munisaga, que dio el número, pero pidió cautela. De todas formas, de acuerdo a las fuentes, el intendente "va a poner un 90% de gestión y un 10% de campaña. Se gana con la gestión".

Algunas voces del peronismo recuerdan la postal de la semana pasada. En ese caso, hubo pregunta abierta. ¿Munisaga cerca y Aballay lejos? Todo se originó por la cercanía de Munisaga al gobernador Orrego durante la inauguración de las obras de repavimentación de Calle 5. Literalmente estaba al lado. Mientras que el intendente de Pocito ni siquiera estuvo al lado de Martín, sino que quedó al costado con el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. En ese momento, hubo un cuestionamiento al pocitano que, según las fuentes, "cayó con hinchada" a un acto institucional, mientras que Munisaga acudió con el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, y el secretario de Obras, Facundo Cosma. La militancia de Aballay "fue con cornetas para marcar la cancha", graficaron.