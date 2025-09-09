martes 9 de septiembre 2025

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Después del cierre del periodo de inscripciones, el IPV difundió la lista de quienes se anotaron. Qué hacer si detectás un error.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.

Tras el cierre del proceso de inscripción y elección de barrio para el próximo sorteo de 344 casos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se realizará el 25 de septiembre, las autoridades publicaron los padrones provisorios de las personas que se anotaron. El objetivo es que cada uno pueda entrar, controlar sus datos y, en una etapa posterior, pedir las correcciones en caso de que sea necesario.

A partir de ahí, se debe ingresar al ícono “Sorteo provincial de viviendas”. Una vez adentro, hacer click en “padrón provisorio”. Una vez allí, aparece el nombre de cada barrio y al acceder al elegido, cada aspirante al sorteo debe buscar sus datos.

Para hacer este proceso hay tiempo este martes 9 de septiembre y mañana miércoles 10.

A continuación, entre el 12 y el 15 de septiembre, el IPV recibirá los reclamos. Quienes deban solicitar una modificación, ya sea por la detección de errores, ausencia en el padrón o modificación de datos cargados, tendrán que acercarse a la Mesa de Entrada del IPV, ubicada en el Centro Cívico, núcleo 1, planta baja, de 7:00 a 14:00 h.

Para realizar la corrección es necesario presentar el DNI original y fotocopia, el PIN recibido al momento de la inscripción y cualquier documentación que respalde el reclamo.

El proceso previo al sorteo continuará del siguiente modo:

- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de padrones

- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones

- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos

- 25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia

Este martes, tras el cierre del periodo de inscripciones, el IPV difundió que, finalmente fueron 28.414 las familias sanjuaninas que se anotaron como aspirantes a ser preadjudicatarias de alguna de las 344 casas, distribuidas en 7 barrios, que serán sorteadas el próximo 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social. Los complejos Los Surcos, ubicado en Chimbas; y El Jagual, con asiento en Pocito; son los dos más elegidos.

