Orrego encabezó un nuevo operativo "San Juan Cerca" en Pocito y entregó notebooks e insumos a emprendedores

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego se trasladó hasta Pocito para participar de una nueva edición del operativo integral San Juan Cerca , que en esta oportunidad tuvo como escenario la Escuela José Rudencindo Rojo , ubicada en Aberastain entre calles 14 y 15. Allí, cientos de vecinos del departamento y de zonas cercanas aprovecharon la presencia de organismos estatales para realizar trámites y consultas sin tener que llegar hasta la Capital.

Coletazos de Buenos Aires Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Durante la recorrida, el mandatario provincial compartió diálogos con los asistentes y resaltó la importancia de este tipo de acciones. “Estoy muy contento de estar en Pocito, en un nuevo operativo más cerca. En esta ocasión, además de la atención habitual, entregamos notebooks a cooperativas del departamento y también insumos a emprendedores, en este caso del rubro textil. Estos encuentros nos permiten acercarnos, escuchar a la gente y brindar respuestas a quienes muchas veces no pueden llegar hasta el Centro Cívico”, expresó.

El despliegue incluyó a dependencias de todos los ministerios provinciales, así como a las secretarías de Ambiente y Seguridad, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y Obras Sanitarias. Entre los trámites más demandados figuraron renovación de DNI, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, inscripción a programas para emprendedores, consultas en Defensa al Consumidor y gestiones vinculadas al IPV, además de tarifas sociales de agua y energía.

La jornada también ofreció servicios de salud con controles médicos, vacunación y turnos con especialistas; espacios recreativos para niños; y asesoramiento educativo sobre planes como FinEs y Progresar, junto a gestiones docentes y capacitaciones laborales.