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En Casa de Gobierno

Orrego entregó actas que dan seguridad legal sobre sus casas a familias de 7 departamentos y prometió un récord

Además, otorgó decretos de personerías jurídicas a instituciones. Y se reconoció a organizaciones que cumplieron con sus obligaciones administrativas. Con estas acciones, el Gobierno provincial busca acompañar a las familias y a las organizaciones que trabajan por el bien común.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes, Marcelo Orrego encabezó un acto en el que se realizó la entrega de 50 actas de posesión de regularización dominial y 57 decretos de personería jurídica a instituciones de la provincia. Además, otorgó 21 reconocimientos a organizaciones que se mantuvieron al día con sus obligaciones administrativas. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la seguridad jurídica de las familias y acompañar el crecimiento institucional de organizaciones civiles, facilitando herramientas legales que les permitan desarrollarse y consolidar sus actividades.

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En este contexto, el gobernador dijo: “La escritura es lo que da el 100% de protección legal a las familias. Muchas veces uno cree que cuando entra a la casa el proceso termina, pero no: sigue y a veces tarda muchos años. En San Juan hacía mucho tiempo que no se completaban estos procesos y por eso tomamos la decisión de terminarlos. Este año vamos a tener un récord de escrituras para que las familias puedan disponer de su vivienda, heredarla, ampliarla y también acceder a créditos y beneficios de las instituciones”.

En el marco del programa “Escriturá tu Vivienda”, entregaron 50 actas de posesión, documento que reconoce formalmente la ocupación de una vivienda por parte de sus beneficiarios que son de Chimbas, Capital, Pocito, Rawson, San Martín, Santa Lucía, Rivadavia.

Esta acta implica que el Estado pone en posesión efectiva del inmueble a quienes habitan la vivienda, consolidando ese derecho con la escritura definitiva de dominio a los diez años, siempre que no exista reclamo judicial sobre el bien. Las actas fueron recibidas por personas que cumplieron con todos los requisitos establecidos por las leyes nacionales y provinciales vigentes, lo que garantiza que la ocupación del inmueble se haya realizado de forma lícita.

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Este proceso brinda seguridad jurídica a las familias, ya que con el acta pueden ejercer derechos posesorios sobre la vivienda, acceder a servicios regularizados y avanzar hacia la obtención del título de propiedad.

El programa es ejecutado por la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial del Ministerio de Gobierno, y está destinado a personas que habitan su única vivienda desde hace años pero que no han podido acceder a la titularidad formal del inmueble. Entre los beneficios de obtener la escritura se destacan la protección ante conflictos legales, la posibilidad de acceder a créditos para mejoras y el aumento del valor del inmueble.

Fortalecimiento de instituciones

Durante el mismo acto se entregaron 57 decretos de personería jurídica a instituciones que completaron su proceso de regularización durante 2025. Además, 21 organizaciones recibieron reconocimientos por mantener al día su documentación y obligaciones institucionales.

La personería jurídica permite que las entidades civiles se constituyan legalmente como sujetos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, lo que les brinda un marco formal para desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos sociales.

Entre los beneficios que obtienen las instituciones al contar con personería jurídica se encuentran el reconocimiento formal del Estado, la posibilidad de obtener CUIT, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, acceder a subsidios y articular programas con organismos públicos y privados.

Estas gestiones se realizan a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, organismo encargado de intervenir en la creación, funcionamiento y control de las entidades civiles, brindando asesoramiento y herramientas para facilitar los trámites. Del acto también participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, entre otras autoridades provinciales.

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