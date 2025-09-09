Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

A partir de este miércoles 10 de septiembre, Tiempo de San Juan estrena “Paren en Off”, un programa de streaming que se emitirá todos los miércoles de 20 a 21, acompañando la campaña electoral hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. El espacio propone conocer a los candidatos a diputado nacional de todas las listas de una manera mucho más cercana, auténtica y humana, mostrando facetas que habitualmente no se ven en la política tradicional.
Lo que vas a ver en “Paren en Off”
En cada episodio se presentarán videos exclusivos de los candidatos en su vida cotidiana: desde ir de compras al supermercado, hacer un house tour por sus casas, hasta sesiones de “get ready with me” con ellos. Además, habrá secciones originales como espiar su WhatsApp y descubrir los emojis que más utilizan, y los políticos compartirán cosas que nadie conoce de ellos.
El programa estará conducido por Natalia Caballero, jefa de Redacción de Tiempo de San Juan, y el periodista de política Fernando Ortiz. La creación de los videos estuvo a cargo de Agostina Montaño y Ana Gremoliche, mientras que la producción integral fue realizada por Florencia García.
“Paren en Off” se presenta como un híbrido entre #parenlasrotativas y #offtherecord, combinando entrevistas profundas, análisis y contenido audiovisual dinámico para acercar la política a los espectadores de manera distinta, entretenida y muy cercana.
El programa se podrá seguir en el canal de YouTube de Tiempo Streaming, todos los miércoles de 20 a 21 horas. Una oportunidad única para conocer a los candidatos desde su cotidianidad y descubrir aspectos que nadie más te mostrará antes de las elecciones.