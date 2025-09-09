martes 9 de septiembre 2025

¡Prepará las mangas cortas!

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan

Conocé el pronóstico del tiempo completo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y empezá a planificar la semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico extendido para toda la semana en Provincia de San Juan y reveló cómo estará el tiempo esta semana, en la previa del inicio de la Primavera.

La temperatura máxima subirá desde este martes, donde se esperan 26°, mientras que el miércoles se aguardan 25°. Por su parte, el jueves y viernes la temperatura rondará entre los 25° y 26°. En tanto que el día más caluroso de la semana será el sábado 13 de septiembre, jornada en la que se espera una máxima de 27° con cielo totalmente despejado.

Cómo va a estar el tiempo esta semana en Buenos Aires

  • Miércoles: Mínima de 11°C y máxima de 25°C. Temperaturas algo más estables, sin tanto contraste.

  • Jueves: Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Día templado, con leve descenso en la máxima.

  • Viernes: Mínima de 11°C y máxima de 26°C. Jornada agradable, con calorcito en la tarde.

  • Sábado: Mínima de 10°C y máxima de 27°C. Vuelve el calor fuerte hacia el fin de semana.

  • Domingo: Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Algo más fresco que el sábado.

El detalle

