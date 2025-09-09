Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico extendido para toda la semana en Provincia de San Juan y reveló cómo estará el tiempo esta semana, en la previa del inicio de la Primavera.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Conocé el pronóstico del tiempo completo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y empezá a planificar la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico extendido para toda la semana en Provincia de San Juan y reveló cómo estará el tiempo esta semana, en la previa del inicio de la Primavera.
La temperatura máxima subirá desde este martes, donde se esperan 26°, mientras que el miércoles se aguardan 25°. Por su parte, el jueves y viernes la temperatura rondará entre los 25° y 26°. En tanto que el día más caluroso de la semana será el sábado 13 de septiembre, jornada en la que se espera una máxima de 27° con cielo totalmente despejado.
Miércoles: Mínima de 11°C y máxima de 25°C. Temperaturas algo más estables, sin tanto contraste.
Jueves: Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Día templado, con leve descenso en la máxima.
Viernes: Mínima de 11°C y máxima de 26°C. Jornada agradable, con calorcito en la tarde.
Sábado: Mínima de 10°C y máxima de 27°C. Vuelve el calor fuerte hacia el fin de semana.
Domingo: Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Algo más fresco que el sábado.