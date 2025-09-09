Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico extendido para toda la semana en Provincia de San Juan y reveló cómo estará el tiempo esta semana, en la previa del inicio de la Primavera.

La temperatura máxima subirá desde este martes, donde se esperan 26°, mientras que el miércoles se aguardan 25°. Por su parte, el jueves y viernes la temperatura rondará entre los 25° y 26°. En tanto que el día más caluroso de la semana será el sábado 13 de septiembre, jornada en la que se espera una máxima de 27° con cielo totalmente despejado.