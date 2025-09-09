martes 9 de septiembre 2025

Imágenes sensibles

La estremecedora foto que circula en Caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un "perro enorme"?

La imagen que circuló es la de un gallinero. Al menos, seis gallinas estaban muertas cuando se tomó la foto. Según manifestaron en redes, decenas de animales sufrieron el ataque de un ¿misterioso animal?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho más que misterioso generó conmoción en Caucete. En las últimas horas comenzó a circular en las redes una imagen de varias gallinas muertas en el interior de una finca.

Pero otro dato llamó poderosamente la atención. Además de estas aves, manifestaron que encontraron conejos y pavos con mordeduras. Según vecinos, todo apuntaría a un “animal enorme con forma de perro”.

La imagen que circuló es la de un gallinero. Al menos, seis gallinas estaban muertas cuando se tomó la foto. También se observan varias plumas.

image

Además de las aves que aparecen en la foto, dijeron que decenas de animales sufrieron el ataque de un ¿misterioso animal?

