miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

El drama vivido en Mendoza reavivó la memoria de episodios que marcaron a San Juan. Desde un estudiante que disparó contra la directora en 2011, hasta casos recientes de armas en las aulas y agresiones físicas dentro de una escuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo de Clarín.

Imagen de archivo de Clarín.

Lee además
la alumna atrincherada en una escuela de mendoza entrego el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
la contundente frase que dijo la alumna atrincherada en mendoza y el perfil de una nina victima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

El antecedente más estremecedor ocurrió el 4 de abril de 2011 en la escuela Faustina Sarmiento Belín, en Desamparados. Esa mañana, poco después de las 9, la rutina escolar se quebró de un disparo. Un estudiante de 14 años, molesto porque no le habían permitido inscribirse, llegó decidido a vengarse de la directora. Tenía escondido entre su ropa un revólver calibre 38, un arma con la que sorprendió a todos.

El menor se dirigió hacia el patio, donde un grupo de alumnos disfrutaba de la hora libre, y desde allí apuntó a la ventana de la dirección. Del otro lado estaba la directora Mónica Soler, sentada en su escritorio, sin imaginar que en segundos su vida estaría en peligro. El estampido del disparo sacudió todo el edificio: la bala atravesó el vidrio y cayó a centímetros de donde estaba la docente. Fue un milagro que no terminara herida.

Aturdida por el estruendo, Soler salió corriendo y vio al chico huir por la galería. “Lo empecé a perseguir, aunque mis alumnas me gritaban que no lo hiciera, que me iba a matar”, relató más tarde en una entrevista. Días después se conoció que el menor había tenido incidentes previos en la institución, incluso el viernes anterior había protagonizado peleas y había sido echado por los porteros. La sospecha era que su enojo por no haber sido inscripto ese año lo llevó a planear la agresión.

El operativo policial fue inmediato: el adolescente fue reducido a pocas cuadras de la escuela y trasladado a la comisaría. Sin embargo, por su edad, no pudo enfrentar un proceso judicial y terminó siendo entregado a sus padres. El caso quedó con un final abierto, sin sanciones concretas, pero marcado en la memoria de la comunidad como uno de los momentos más oscuros vividos dentro de una institución educativa en San Juan.

Los casos relacionados en el último mes

Más de una década después, los sobresaltos no se detienen. En agosto pasado, en la escuela General San Martín de Jáchal, se reveló que un alumno de 11 años había llevado varias veces al aula un arma de fuego cargada, municiones y cuchillos. El caso salió a la luz gracias a sus propios compañeros, que se animaron a contar lo que ocurría a sus padres.

La denuncia encendió las alarmas en toda la comunidad, al punto de que muchos padres se negaron a enviar a sus hijos a clases y exigieron respuestas inmediatas. La investigación quedó en manos de la Justicia.

Y apenas días atrás, la violencia volvió a golpear a otra institución. En la Escuela 25 de Mayo, en Capital, lo que debía ser una reunión pedagógica derivó en una escena de golpes. La madre de una alumna de 17 años irrumpió en la secretaría y, según la denuncia, atacó a la directora con trompadas y tirones de cabello.

image

La propia estudiante se sumó a la agresión y ambas terminaron demoradas. La mujer fue enviada a la comisaría y la menor, derivada a un centro especializado. La directora debió recibir asistencia médica por las lesiones en el rostro y el cuero cabelludo.

Temas
Seguí leyendo

En Chimbas atraparon a un conocido ladrón con pasado como dealer: tenía un pedido de captura de Mendoza

Cayó un joven intensamente buscado: estaba durmiendo en Rivadavia y le secuestraron varios elementos

Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

Liberaron al policía que conducía el patrullero que provocó la tragedia en Rivadavia

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Por Elizabeth Pérez
Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Imagen de archivo de Clarín.
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas
Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre